“Apresurada” y “amateur”: Chile Vamos atribuye responsabilidad a Republicanos y Socialcristianos tras derrota en censura a mesa de Karol Cariola

Divergentes opiniones dejó el rechazo por 76 votos en contra, 69 a favor y 7 abstenciones a la censura contra la directiva de la Cámara Baja, liderada por Karol Cariola (PC) ofensiva que había sido ingresada por parlamentarios del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano (PSC).

En la votación, que se llevó a cabo la tarde de este lunes, los parlamentarios descartaron la acusación de una supuesta intervención del ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), en la definición de las negociaciones de la testera, luego de que el nuevo primer vicepresidente Gaspar Rivas (PDG) afirmara que el secretario de Estado le había ofrecido tal cargo al Partido de la Gente, de lo cual se desdijo posteriormente.

Tras la votación, la diputada Ximena Ossandon (RN) agradeció el “tono de autocrítica” que tuvo el Partido Republicano, pero asimismo llamó tanto a dicha colectividad como al Partido Social Cristiano a “asumir las responsabilidades” de esta nueva derrota, criticando que “decidieron hacer esta censura en menos de 24 horas no consultando a Chile Vamos”.

“Si somos un bloque que tenemos que construir una mayoría, tenemos que actuar como tal. Nosotros desde un principio dijimos que la responsabilidad política iba a estar hoy día en aquellas personas que no tuvieron la posibilidad o la capacidad de tener todos los votos que se necesitaban para esta censura. Esperamos que esto no se vuelva a repetir porque efectivamente le hace mal a Chile, a la ciudadanía y esperamos seguir trabajando en bloque, desde Amarillos hasta Republicanos”, agregó.

En el mismo tenor, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) se unió al llamado de su par de RN y calificó la acción impulsada como “apresurada” y “amateur”, precisando que “cuando estos proyectos son liderados por grupos más extremos se pierde la posibilidad de llegar al centro y ganar elecciones”.

“Cuando uno en política avanza en este tipo de censuras tiene que tener la claridad que se necesita, los motivos que están y los votos, que desde el primer minuto dijimos que no estaban, que había sectores que no estaban de acuerdo, entonces nosotros hacemos un llamado también a reflexionar respecto a cómo se hacen las cosas, y cómo hay que dialogar para poder llegar al centro y ganar, porque de lo contrario ocurre lo que pasó hoy día”, agregó.

“Pérdida de tiempo”

Por otra parte, desde el oficialismo celebraron que la moción de censura no avanzara, juzgándola como una “pérdida de tiempo” y “una jugada fallida”.

Al respecto, el diputado Daniel Melo (PS) señaló que “siempre dijimos que esta censura no tenía ningún tipo de fundamentos. Cuando uno mira el resultado de la votación, ha quedado más que claro. (…) Hoy se ha reafirmado la posición mayoritaria de respaldo a la actual mesa, y sin duda estamos contentos y esperamos que, de una vez por todas, le demos el espacio para que la actual mesa haga su trabajo, despliegue la agenda legislativa y podamos poner las prioridades de la gente por delante y terminar con estos shows que lo único que han hecho es hacer perder tiempo al Congreso”.

Asimismo, el diputado Luis Cuello (PC) remarcó que “esta votación consolida a la mesa de la Cámara, demuestra que era una censura que no tenía sentido, que no tenía fundamento jurídico ni político y fue una jugada fallida. Yo espero que a partir de esto podamos dedicarnos a legislar en aquellas materias que le interesa a la gente y no estar perdiendo tiempo, hemos perdido una hora de sesión argumentando algo respecto del cual no había ninguna base ni fundamento”.

En tanto, la diputada Camila Rojas (Comunes) manifestó que “creemos que no se puede seguir perdiendo el tiempo. Lamentablemente, hoy vemos cómo Chile Vamos una vez más es arrastrado por Republicanos, pese a que esta era una censura sin ningún sentido. Tanto RN como la UDI se suman a esta solicitud de los Social Cristianos y de Republicanos, y creo que dan un muy mal espectáculo”.