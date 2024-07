Bancada UDI exige la salida de ministra Tohá y de subsecretarios Monsalve y Vergara tras múltiples homicidios en la RM

Tras los homicidios de cuatro adolescentes en Quilicura el domingo y de cinco personas en Lampa este martes, la bancada de diputados de la UDI, exigió al Presidente Gabriel Boric remover a las autoridades del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, es decir, a la titular de la cartera, Carolina Tohá, y los subsecretarios Manuel Monsalve (Interior) y Eduardo Vergara (Prevención del Delito).

A través de un comunicado, la bancada UDI exigió al Mandatario “enviar una señal contundente a todo el país” y remover a las autoridades de Interior por “su evidente responsabilidad en el fracaso de la estrategia implementada para enfrentar la actual crisis”.

“Exhortamos a la ministra y a los subsecretarios anteriormente mencionados a que, en el más breve plazo, presenten su renuncia al cargo y den paso a autoridades que estén debidamente calificadas y comprometidas con la seguridad de los chilenos, toda vez que resulta indiscutible que, al menos los encargados del Ministerio del Interior, se encuentran mucho más preocupados de sus futuros electorales que de combatir al crimen organizado”, se lee en la declaración.

Junto con ello, los legisladoras emplazaron al Jefe de Estado a “romper el silencio oportunista que ha mantenido durante los últimos días, evadiendo referirse a casos tan relevantes de la contingencia nacional, como lo son los 15 homicidios registrados en apenas 72 horas en nuestro país”.

“Conminamos al gobierno a otorgar máxima urgencia legislativa a todos los proyectos en materia de seguridad que continúan pendientes, sobre todo los que dicen relación con le combate del crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia y la migración irregular”, concluyó la bancada.

En la imagen, el jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile.

Oposición cuestiona a Boric

En horas de la tarde, más figuras de la oposición se sumaron al cuestionamiento hacia el Mandatario. La diputada Natalia Romero (Ind.-UDI) aseveró que “el problema de seguridad en Chile sigue descontrolado. Es momento de que el Presidente Gabriel Boric tome cartas en el asunto y evalúe la continuidad de su equipo del Ministerio del Interior (...) Es urgente que se tomen y se realicen los cambios necesarios”.

Una crítica similar realizó la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores: ”Parece que en La Moneda todos se tomaron el fin de semana largo, porque no aparece la ministra del Interior -que brilla por su ausencia- lo mismo que el Presidente de la República. ¿Dónde están? Tienen que hacer algo, tienen que reaccionar. Con displicencia, haciendo como que aquí no ha pasado nada no se contribuye, por el contrario va a aumentar este clima de inseguridad”.

En la imagen, la diputada Camila Flores (RN).

Otros parlamentarios dirigieron sus críticas hacia la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. “Lo que está ocurriendo con nuestro país es algo extremadamente grave y el presidente Gabriel Boric sigue en silencio y la ministra Vallejo dijo ayer que la delincuencia de Chile va bien en comparación con otros países. El gobierno no reacciona y nadie se hace responsable por la cantidad de asesinatos y homicidios que están ocurriendo a diario en nuestro país”, sostuvo la diputada Marlene Pérez (Ind.-UDI).

“Una nueva balacera y esta vez en Lampa y con al menos cinco fallecidos y la ministra Vallejo diciendo que estamos mejor que la violencia de los países vecinos. Esta ministra que ya nos tiene acostumbrados a estas frases sin argumentos y a tomar con tanta liviandad la entrega de este tipo de mensajes cuando la realidad es completamente distinta y las personas son las que sufren por la inseguridad. Creo que ella y el gobierno debe preocuparles lo que ocurre en nuestro país”, añadió por su parte el diputado Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano).

El presidente y diputado de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet expresó que “por dignidad política, el subsecretario Monsalve y el subsecretario Vergara debieran renunciar. Pero la verdad es que no tienen vergüenza, les da lo mismo. Lo cierto es que hoy día hay masacres en las poblaciones. Se lavan la boca con los pobres, pero hoy día en las poblaciones están matando a la gente. La ministra del Interior tiene que dar una explicación”.

La diputada Karen Medina (PDG) consideró que “las medidas que está tomando el gobierno son insuficientes para poder controlar y recuperar la seguridad que tanto anhela la ciudadanía. Más encima, cuando tenemos un Presidente que no se pronuncia, que evade hablar de estos temas, que evade hacerse parte en buscar la solución de estos temas y solo delega en otras personas, es porque no tiene la intención de avanzar. En este gobierno no vamos a recuperar la seguridad, porque no hay un compromiso real con ello”.