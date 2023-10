Bárbara Figueroa sale en defensa de Jara tras decisión de postergar reforma de pensiones: “Ha estado haciendo un trabajo arduo de diálogo”

La exembajadora de Chile en Argentina y actual secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, abordó la decisión del gobierno de congelar la reforma previsional y cuestionó que la oposición no ha demostrado “una voluntad de poder avanzar”.

Además, descartó que se busque supeditar el debate por pensiones al plebiscito sobre la propuesta de nueva Constitución del Consejo -que se realizará el próximo 17 de diciembre- y salió en defensa de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien lidera la discusión previsional, ante las críticas del oficialismo y la oposición.

“De lo que he conversado con la ministra Jara, lo que se está planteando no es que la reforma tiene que supeditarse al debate del 17 de diciembre. Lo que ha señalado es que para poder avanzar se necesita una voluntad real, porque lo que no se está viendo es voluntad de poder avanzar”, planteó Figueroa.

Según publicó Pulso, la determinación del gobierno de suspender la discusión del proyecto de ley se debe a que creen que, de aprobarse la propuesta elaborada por el Consejo Constitucional -donde la mayoría de sus integrantes corresponden al Partido Republicano-, el proyecto de pensiones se pondrá cuesta arriba.

Esto, debido a que, según algunos constitucionalistas, lo que plantea el borrador constitucional sobre el derecho de seguridad social -materia a la cual no se le hicieron observaciones sustantivas en la Comisión Experta- podría poner en duda que se pueda destinar cotización de pensiones para solidaridad, que es lo que busca hacer el Ejecutivo al menos con cuatro puntos de los seis extras que incluye su iniciativa.

“La ministra ha estado dialogando, no es que la ministra se quedó sentada y dijo voy a esperar que hayan voluntades. Ha estado haciendo un trabajo arduo de diálogo, lo hizo en el marco del debate de la reforma por la jornada de 40 horas, lo ha estado haciendo en el debate de pensiones; pero si lo que te plantean es tenemos posibilidad de dialogar siempre y cuando usted no toque el actual sistema o no toque la capitalización individual, es muy díficil, porque por lo demás ese no fue el compromiso del gobierno”, apuntó la autoridad política del PC.