El mensaje de Bellolio ad portas de la cuenta pública: “Esperemos que escuchen primero el discurso en la oposición antes de ponerse a criticar”

Minutos antes de asistir a la toma de la fotografía oficial, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a la cuenta pública que el Presidente Sebastián Piñera realizará a las 15.00 horas en el Congreso Nacional y pidió a la oposición “que escuchen primero el discurso antes de ponerse a criticar”.

“Evidentemente van a haber anuncios, evidentemente va a haber una reflexión, yo creo que va a estar marcado por ello”, comentó brevemente el ministro.

“Esperamos que sea una buena cuenta pública, esperamos que no empiecen desde ya algunos de oposición a escribir desde antes sus propias frases. Esto es como un rito, ya empezaron a decir ‘mire sabe que no dijo nada’, no, nosotros esperamos que escuchen”, continuó Bellolio.

En esta línea, sostuvo que “va a ser una importante reflexión y el Presidente en esta última cuenta pública tiene que responder cuál es su obligación que es rendirle pública cuenta al país y ver qué es lo que nos depara el futuro y ustedes ya saben cuáles son algunas de esas cosas de futuro”.

Consultado si el Mandatario pediría perdón, tal como se lo solicitaron desde la oposición, Piñera dijo que “esperemos que escuchen primero el discurso en la oposición antes de ponerse a criticar”.