Bellolio critica rechazo de proyecto de infraestructura crítica: “Hay una oposición que simplemente quiere que eso no exista”

Ayer, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de reforma constitucional que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica, lo que fue criticado esta mañana por el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio.

“Hay una oposición que simplemente quiere que eso no exista”, comentó el vocero de Gobierno en la radio Universo.

Bellolio consideró que “es una ley que también moderniza las Fuerzas Armadas. Seguir mirando las Fuerzas Armadas con el espejo retrovisor es chocar contra la realidad”.

“En la infraestructura crítica y la custodia de la misma es un proyecto aprobado por la ciudadanía y espero que se revierta el rechazo”, aseguró.

Cabe consignar que la iniciativa, que en la votación recibió 74 votos a favor, 63 en contra y dos abstenciones, pasará ahora a comisión mixta.

Por otra parte, comentó que “lamento que ayer (en la Cámara de Diputados) se haya rechazado (la idea de legislar sobre) el salario mínimo. Es parte del ‘rito’ de votación de salario mínimo. El ministro de Hacienda está seguro de que puede llegar a un acuerdo”.

“No me gusta que haya parlamentarios de Chile Vamos que no hayan apoyado la posición del gobierno… Yo voy a hablar con cada uno de los diputados que no votaron (salario mínimo) como la coalición para saber sus motivos y poder traspasarla al comité político”, cerró.