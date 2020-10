Bellolio por declaraciones de Teillier: “Lamento que, a días del Plebiscito, el PC promueva un ataque directo a nuestra democracia”

Como un “ataque directo a nuestra democracia” calificó el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, las declaraciones del presidente del PC, Guillermo Teillier, quien en entrevista con La Tercera señaló que “si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo no salgan a manifestarse y eso no lo diré, porque tiene que progresar el derecho a manifestarse”.

El titular del PC se refirió, entre otros temas, al plebiscito que se desarrollará el próximo 25 de octubre y a las últimas manifestaciones que se han desarrollado en Plaza Baquedano a días de que se cumpla un año del estallido social.

“Decir que alguien se propone siniestramente ir violentamente a la calle, creo que eso no existe. Se producen las confrontaciones entre el deseo de manifestarse y la represión. ¿Cree que me gusta que se produzcan incendios en supermercados, en estaciones de Metro? No, pero esas cosas se dan”, dijo Teillier a este medio.

Además, consultado si condena la violencia que se ha registrado en las manifestaciones de Plaza Italia, dijo: “Es bien rara esa violencia. Aquí se quiere connotar un estado de violencia que no creo que exista. Entonces, cómo voy a condenar una cosa que fue tan menor. Me dicen ‘mire los destrozos que hicieron algunos’, pero digo: fíjese, Ponce Lerou le rebajaron como 60 millones de dólares la multa. Esos sí que son destrozos. Antes de ponerse a condenar así como así digamos todas las causas de las cosas”.

De esta forma, Bellolio, en su cuenta de Twitter, abordó las declaraciones del timonel del PC y señaló que “la violencia es el camino opuesto a la democracia. Los que no condenan la violencia ni evitan que se produzca evidencian su desprecio por nuestra instituciones y estado de derecho".

En ese sentido agregó: "Lamento que, a días del plebiscito, el PC promueva un ataque directo a nuestra democracia”.

Previamente, el ministro Bellolio se había referido a este tipo de hechos: "La violencia, en cualquier forma, no puede ser tolerada ni relativizada, pues en esa área oscura es cuando parte la debilidad y el desmoronamiento de la relación entre las personas. Todos tenemos que rechazarla con fuerza, sin matices”.