Blumel por posnatal de emergencia: “Es muy delicado que haya parlamentarios dispuestos a saltarse las reglas del juego, más cuando son de gobierno”

Este miércoles, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, fue consultado por la decisión de la Comisión Mixta respecto al proyecto de posnatal de emergencia, el cual el gobierno ha calificado como inconstitucional. Pese a esto, ayer, por siete votos a favor y tres en contra, los parlamentarios decidieron declarar admisible la iniciativa, que ahora deberá ser aprobada por ambas cámaras para seguir su tramitación.

“Es muy delicado que haya parlamentarios dispuestos a saltarse las reglas del juego y es más delicado cuando son parlamentarios de gobierno”, dijo en Hablemos en Off de Radio Duna, respecto al apoyo de legisladores del oficialismo a la iniciativa. El diputado Francisco Eguiguren (RN), de hecho, votó a favor de que se declarara admisible el proyecto.

“Hemos tenido algunos parlamentarios que han optado por un camino distinto, uniéndose a parlamentarios de oposición para impulsar iniciativas que no están alineadas con el gobierno y no sólo eso, que son inadmisibles, inconstitucionales. Más allá del espíritu de la moción -que es atendible-, el gobierno presentó un proyecto de cuidados parentales para darle un apoyo a madres y padres que no tienen con quién dejar a sus hijos”, dijo Blumel y reiteró que “aquí no estamos discutiendo el fondo, sino las reglas del juego”.

En esa línea, reiteró que es un grupo de “pocos” legisladores que se han desmarcado de la posición del Ejecutivo y remarcó que estas reglas “se tiene que cumplir”.

“Cuando la inmensa mayoría de los parlamentarios, en todos los proyectos y acciones, ha apoyando lo que hace el gobierno, y hay un par menor que se desmarca, no es justo calificar al grueso de la coalición por la conducta de unos pocos parlamentarios, que efectivamente es cuestionable y muy delicada”, agregó.

Y sostuvo: “El gobierno siempre irá en defensa del buen uso de la institucionalidad democrática. Hemos puesto como prioridad la infancia y el proyecto de cuidado parental beneficia a 800 mil padres, en cambio el proyecto de posnatal beneficia a 22 mil padres”.

Reelección de alcaldes y eventual veto

Hasta este viernes el Presidente Sebastián Piñera tiene plazo para presentar un veto al proyecto despachado por el Congreso que limita la reelección de autoridades. Los alcaldes, quienes están incluidos en este grupo, acusan que se les cambiaron las reglas del juego a último minuto y han aumentado la presión para que se presente este recurso.

El ministro del Interior sostuvo que “acá no está en discusión el instrumento mismo, que es establecer un límite para oxigenar la política (...) Aquí lo que está en discusión es si alcaldes o concejales -que ya estaban en el procesos electoral, se les impuso una norma cambiándole las reglas del juego- se les hace una excepción”.

En esa línea, manifestó que al respecto se requiere “consenso” en Chile Vamos y que presentar el veto “es una facultad del Presidente que la va a ejercer en función de los consensos que existan al interior de la coalición”.