Boric acepta renuncia de general Ricardo Yañez previo a su formalización: es el cuarto general que no termina su mandato

Antes de las 17 horas el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, llegó al Palacio de La Moneda para reunirse en privado con el Presidente de la República, Gabriel Boric.

La cita, que estaba programa desde temprano, duró escasos menos de 30 minutos. Y ambas partes sabían con antelación el resultado: el jefe de la policía uniformada entregaría su renuncia al cargo de general director de Carabineros de Chile, imponiendo así el llamado “criterio Tohá”, que plantea que ninguna autoridad del Estado se mantendría en el cargo si al mismo tiempo enfrenta un proceso judicial.

El mandamás de la policía uniformada se vio forzado a dar un paso al costado justamente porque este martes 1 de octubre será formalizado por delitos de omisión en el contexto del estallido social.

Minutos después de la reunión de Boric y Yáñez, el equipo de Presidencia anunció, en un comunicado, que el Jefe de Estado nombró como nuevo general director de Carabineros de Chile a Marcelo Araya Zapata, actual subdirector de la institución.

Después de la cita con el Presidente, a las 17.27 Yáñez bajó por la escalera de piedra que llega hasta la salida por calle Moneda, para dar su última declaración como jefe de la policía, en el Patio de Los Cañones.

Primero valoró a Boric y la confianza que este puso en él: “Él fue el que me ratificó en el cargo como general director y me ha permitido poder desarrollar durante estos casi cuatro años un proyecto institucional de modernización y reforma que ha dado hasta el minuto muy buenos resultados y que estamos muy orgullosos de ello”.

Después apuntó a las razones de su renuncia: “Hoy he tomado la decisión por un tema de convicción personal, como lo he conversado con mis abogados, de que frente a la inminente audiencia de formalización que se va a desarrollar el día 1 de octubre, jamás habría pensado ir en mi condición de general director. Creo que el respeto hacia la institución, el respeto hacia mis carabineros, el respeto hacia el uniforme que porto y a mi trayectoria institucional me obligan a tomar esta decisión que duele, pero que es un deber cumplirla por cuanto este uniforme se debe honrar y dignificar”.

Una vez terminado el punto de prensa, Yáñez se dirigió a las dependencias del Ministerio del Interior para despedirse de la ministra Tohá y del subsecretario Manuel Monsalve. Luego abandonó el Palacio de Gobierno acompañado por sus escoltas y por la coronel Cristina Rojas.

Yáñez se convirtió así en el cuarto general a cargo de la institución que se ve obligado a renunciar en medio de procesos judiciales.

Su antecesor, Mario Rozas, renunció en noviembre de 2020 cuestionado por el rol de la institución durante el estallido social; Hermes Soto fue destituido en diciembre de 2018 por el ocultamiento de información frente a la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca; Bruno Villalobos debió renunciar en marzo de 2018 forzado por el millonario fraude detectado en el uso de gastos reservados y la Operación Huracán.

En septiembre de 2022, Eduardo Gordon hizo lo mismo ante cuestionamientos por una publicación de Ciper Chile que señalaba que intervino para cambiar un parte policial de un accidente en el que estuvo involucrado su hijo.

El general de 58 años intentó hasta último minuto sortear su destino para completar su periodo a cargo de la institución en noviembre.

En ese marco, este viernes en la mañana la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago echó por tierra uno de sus intentos al declarar inadmisible el recurso de amparo presentado por su defensa que buscaba postergar su formalización argumentando que su abogado está con licencia médica, lo que impediría al uniformado un adecuado derecho a defensa.

Cerca de dos horas después, la sala encabezada por el ministro Jorge Zepeda e integrada por los ministros Alejandro Rivera y la abogada Sandra Araya, declaró inadmisible el recurso, sellando así su derrota judicial.

Tras el término de la audiencia el equipo de abogados encabezado por Jorge Martínez e integrado por el abogado Nicolás Oxman, según pudo conocer este medio, se reunieron para analizar los posibles escenarios en tribunales. En ese espacio se determinó que el general apelará ante la Corte Suprema.

La inquietud de La Moneda

Desde La Moneda miraban con inquietud los esfuerzos judiciales del ahora exgeneral director. Y derechamente no cayó bien que sus abogados anunciaran apelaciones, pues el general Yáñez ya había acordado con el Presidente Boric que su renuncia sería antes de la fecha de la formalización.

En el gobierno, tanto el Presidente como las autoridades del Ministerio del Interior, encabezadas por Tohá, contaban con que la salida del general quedaría resuelta antes de que el Presidente Boric se embarcara a México en la madrugada de este lunes.

El tema llegó a tratarse incluso en el habitual almuerzo que reúne los viernes en Palacio al jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, y a los presidentes de los partidos del oficialismo.

Allí, todos habrían coincidido en que el “criterio Tohá” es el que debe perdurar dentro de la administración Boric, por lo que se debe aplicar en el caso de Yáñez.

La inquietud en Palacio no era infundada, pues el equipo de defensores de Yáñez le sugirió que no renunciara al cargo con anticipación, porque podría afectar su defensa en tribunales. Pero el uniformado optó por apegarse al plan acordado con el gobierno.

Tohá: “El país le agradece”

Luego llegó el nuevo general director de Carabineros, quien se reunió por unos minutos con el Presidente Boric.

A las 18.21 Araya cruzó para reunirse con la ministra Tohá y los dos subsecretarios. Desde allí salieron a un punto de prensa a las 18.44 en el Patio de los Naranjos.

La titular de Interior partió agradeciendo la gestión del general Yáñez. “En esta primera oportunidad de dirigirnos al país después de esta definición, lo primero que tenemos que decir es que agradecemos el trabajo que hicimos con el general Ricardo Yáñez, el país lo agradece”, manifestó la titular de Interior.

Posteriormente, Tohá destacó el difícil escenario en que Yáñez asumió la Dirección General de Carabineros, en pleno estallido social, tras la salida de Mario Rozas.

“La institución estaba en un momento muy complejo cuando él asumió como general director, en una etapa en que ese vínculo que ha sido históricamente tan fuerte con la ciudadanía estaba frágil, y además la institución enfrentaba con muchas carencias, con muchas dificultades, un momento de recrudecimiento de la violencia de aceptar como hecho de que en el país se había instalado el crimen organizado sin contar con las herramientas, sin contar con todas las condiciones para enfrentar un desafío de esa magnitud”, manifestó Tohá.

La ministra destacó que durante la jefatura de Yáñez, y durante esta administración, “se ha avanzado mucho en estabilizar institucionalmente a Carabineros, en recuperar una relación como siempre ha existido, estrecha con la ciudadanía en Chile, y en fortalecerla en sus capacidades, en su respaldo legal, en su tecnología”

“Valoramos que en este momento, al enfrentar la situación que está ad portas en términos de lo definido por los tribunales, el general haya contribuido a dar una salida correcta a esta situación, salvaguardando en primer lugar a la institución, que es de todos los chilenos, que trasciende a las personas”.

La solicitud de renuncia a Yáñez provocó una airada reacción en la oposición. Desde el Partido Republicano, incluso, amenazaron con una acusación constitucional contra la ministra Tohá.

El presidente del Senado, José García Ruminot, en tanto, a través de un comunicado de prensa cuestionó el criterio político con el que La Moneda abordó la salida del uniformado.

Araya: una designación esperada

La designación de general Marcelo Araya no fue una sorpresa, pues se sabía que era uno de los candidatos favoritos de La Moneda, particularmente de la ministra Tohá y del subsecretario Manuel Monsalve, que valoran su experiencia operativa.

Marcelo Araya en su primer punto de prensa como general director de Carabineros. Foto: Aton

Curiosamente, Araya y Yáñez este viernes celebraron sus cumpleaños. El primero recibió saludos en la Escuela de Carabineros, tuvo un almuerzo familiar y durante la mañana recibió una breve visita del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien le entregó un libro como regalo.

El segundo, en tanto, fue notificado oficialmente de que asumirá la conducción de la institución durante los próximos cuatro años.

A la fecha, el general Araya se desempeñaba como general subdirector de Carabineros de Chile. Es parte de la institución hace 36 años, egresó de la Escuela de Carabineros en 1988, integró la Dirección de Inteligencia y el Departamento de Análisis. Asimismo, fue comisario en Iquique, jefe de drogas Zona Norte, prefecto de la Prefectura de El Loa y jefe del Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos.

En el año 2020 estuvo encargado de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, para luego asumir en el año 2022 como subdirector de Carabineros.

“Ha sido parte de la contraparte del esfuerzo que se ha hecho en seguridad en todo este tiempo. Era jefe de Orden y Seguridad al inicio de nuestro mandato y el resto del tiempo ha sido la segunda autoridad de Carabineros, y lo hemos visto desplegarse en estos años, en sus capacidades, en su profesionalismo, en su compromiso policial, en la manera en que entiende y asume el desafío que las policías tienen hoy ante el mundo que tenemos frente a nosotros”, dijo la ministra Tohá.

Después de las presentaciones oficiales de Araya como nuevo general director de Carabineros, Yañez cruzó la Alameda para dirigirse a la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco). Desde allí se despidió por última vez de los funcionarios de la institución, reforzando que su decisión de dimitir responde a su interés por anteponer los intereses de la institución.