Boric acoge disculpas de trabajador que lo atacó en La Serena y llama a resolver diferencias con diálogo, “no a piedrazos ni a combos”

El Presidente Gabriel Boric abordó la suspensión condicional del procedimiento contra el trabajador de Punitaqui que le arrojó un piedrazo durante su visita a La Serena el pasado 21 de abril.

“Las decisiones de la justicia se tienen que acatar. No soy un comentarista de los fallos que se emiten desde el Poder Judicial, pero me parece más importante la reflexión de fondo: cuando alguien comete un error, una falta o un delito, la justicia actúa, pero además hay una reflexión y lo que yo veo en esta persona es que hay una reflexión”, sostuvo el Mandatario, luego que el trabajador expresara públicamente sus disculpas por el hecho.

Sergio Moreno Araya, de oficio soldador, fue formalizado por el fiscal Rodrigo Céspedes ante el Juzgado de Garantía de La Serena como autor del delito de atentado contra la autoridad. Al existir pleno acuerdo entre las partes, el magistrado Alain Maldonado Liberona aprobó la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento por el término de un año. A cambio de eso, Moreno debe cumplir con 30 horas de trabajos comunitarios en la Municipalidad de Punitaqui. Además se le impuso la obligación de pedir disculpas públicas, paso que concretó en la audiencia.

“Yo valoro esas disculpas, acojo las disculpas y espero que ese trabajo comunitario sea fructífero para la comunidad y que entendemos que la manera de manifestar las diferencias entre ciudadanos, las diferencias políticas que son legítimas, no es tirando piedrazos, no es insultando, no es agrediendo, sino es conversando, dialogando, defendiendo ideas. Esa es la manera en que Chile va a avanzar y vamos a resolver problemas. No a piedrazos ni a combos ni a escopetazos ni a balazos, lo vamos a resolver dialogando y con más democracia, con más democracia y democracia hasta que duela”, señaló el Presidente Boric al inaugurar el Centro de Salud Familiar de Alhué.