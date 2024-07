Boric dice que la meta durante su gobierno es reducir los homicidios y frenar el ingreso de bandas de crimen organizado

En el marco de los anuncios en materia de seguridad para combatir el crimen organizado, este jueves el Presidente Gabriel Boric se refirió a las metas que se ha propuesto durante su administración.

En un punto de prensa en La Moneda, posterior a la reunión del gabinete pro seguridad, el Mandatario dijo que el objetivo fue “tomar decisiones respecto a la batalla que estamos librando contra la delincuencia y el crimen organizado, en particular en la Región Metropolitana (RM)”.

“Es que, compatriotas, los chilenos y chilenas tienen derecho a vivir en seguridad y en paz, y no vamos a permitir impunidad para quienes cometen delitos. Quiero un país seguro para nuestra gente, honesta y trabajadora, que son la gran mayoría de los habitantes de nuestra patria. Un país seguro para nuestros niños y niñas. Un país seguro para las familias. Un país seguro para las familias de nuestra patria”, expresó.

Y luego planteó: “Como Presidente de la República, me he propuesto como meta reducir los homicidios que han venido al alza en nuestro país desde el año 2016 y durante nuestro gobierno, frenar y desarticular el ingreso y operación de bandas de crimen organizado en nuestro país”.

De acuerdo al Jefe de Estado, “el trabajo que se ha hecho hasta ahora no ha sido en vano. El año pasado, los delitos con resultado de homicidio disminuyeron en un 6%. Sin embargo, esto no es suficiente, en particular en la Región Metropolitana, porque mientras exista una familia que esté sufriendo producto de la delincuencia y el crimen organizado, como gobierno no podemos estar tranquilos”.

Además, aseguró que en esto para el Ejecutivo “hay sentido de urgencia y responsabilidad”.

Respecto de los hechos ocurridos el fin de semana en la RM, Boric señaló: “Puedo dar cuenta que en el caso de Quilicura ya tenemos un presunto responsable detenido y en el de Lampa hay tres personas que ya están detenidas. La Fiscalía y las policías están además avanzando en conjunto con importantes resultados que serán comunicados cuando correspondan”.