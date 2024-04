Boric endurece el tono contra Venezuela y excancilleres plantean que se deberá evaluar retiro del embajador

“Las afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y además, demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable”.

Así, a través de su cuenta de X, este jueves el Presidente Gabriel Boric siguió escalando el tono contra Venezuela y su ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, después de que durante esta semana la autoridad del régimen de Nicolás Maduro afirmara que “el Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional”.

Las palabras del Mandatario se enmarcan en medio de la decisión del gobierno de llamar a consulta al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien, en todo caso, ya tenía previsto aterrizar en Chile durante la próxima semana, según publicó La Tercera.

Boric, de todas formas, previo a su publicación en redes sociales, confirmó -durante un punto de prensa- que llamará a consulta a Gazmuri con el objetivo de “poder recabar información detallada sobre la situación actual en el país y evaluar todas las medidas que sean necesarias para proteger los intereses y la seguridad de nuestros ciudadanos y de quienes habitan nuestra patria”.

Y agregó, endureciendo su postura con el régimen de Maduro, que “Venezuela no está colaborando con los países del sur, porque sí lo hace con Estados Unidos, sí acepta expulsiones desde Estados Unidos a Venezuela, pero no lo está haciendo con los países del sur y no se hace responsable de esta situación”.

Según transmiten desde el Ejecutivo, el llamado a consulta se venía evaluando desde hace algunas semanas, sin embargo, desde Cancillería reconocen que el tema es complejo y que fueron las declaraciones Gil las que llevaron al comité político a tomar la decisión.

En el gobierno creen que la administración de Nicolás Maduro no ha colaborado, por lo que, dentro de las cosas que se esperan despejar están la situación migratoria, la situación democrática del país tras los cuestionamientos de la oposición venezolana y también el rol del embajador Gazmuri, para quien no ha sido fácil su periplo en Caracas.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también abordó el tema este jueves. La autoridad, quien estuvo en Venezuela en enero pasado y firmó el cuestionado convenio de colaboración policial- acusó que Venezuela no está colaborando “en áreas claves relacionadas con la seguridad, como por ejemplo, la expulsión de individuos responsables de cometer delitos en nuestro país”.

Y aseguró -en relación a las críticas que ha levantado la oposición- que “el convenio no tiene nada que ver con el eventual llamado del embajador. No mezclemos las cosas. La relación política con Venezuela no está radicada en un convenio. Hay cientos de convenios que tiene Chile. La relación política con Venezuela está radicada en otras cosas”.

Así, el Mandatario subió el tono respecto a Venezuela. En días anteriores habían sido sus ministros quienes elevaron los cuestionamientos respecto al régimen de Maduro. Esto, pese a que en un principio la decisión era no manifestarse con el objetivo de cuidar las relaciones diplomáticas con el país dirigido por Maduro.

“Es bien impresionante. Venezuela se dice a sí mismo un país bolivariano, y la verdad es que Chile, Perú, Ecuador, Colombia, pueblos latinoamericanos, han sufrido fuertemente el flagelo de esta banda criminal. Personas han perdido sus familiares, han perdido la tranquilidad de sus barrios, han perdido sus negocios por eso”, señaló este martes la ministra del Interior, Carolina Tohá.

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, en tanto, ese mismo día dijo que “consideramos una falta de respeto que se emitan estas declaraciones, no se puede negar una realidad que ha sido vivida en carne propia por nuestros compatriotas”.

En este contexto, el próximo viernes 19 de abril el titular de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, recibirá a Gazmuri en la Cancillería para abordar la situación política en Caracas. Así también se está analizando que sostenga una reunión con Boric.

Además, se está evaluando la posibilidad de que el 22 de abril el embajador participe de una reunión con los parlamentarios de las comisiones de Relaciones Exteriores, como lo han solicitado. De hecho, este martes Gazmuri había sido invitado, vía telemática, a la comisión de diputados, pero se excusó de asistir.

En el sector transmiten que si bien a Gazmuri se le ve incómodo en su cargo, aseguran que cualquier otra decisión se debe tomar después del llamado a consulta, sobre todo considerando que desde el régimen de Maduro todavía no existe ninguna respuesta a la medida.

En ese sentido, algunos no descartan que el escenario pueda cambiar y más adelante se tengan que hacer nuevas evaluaciones, como por ejemplo, volver a retirar al embajador y solo quedarse con un encargado de negocios, como se hizo durante la segunda administración de Sebastián Piñera.

En esa línea, el exministro de Relaciones Exteriores Heraldo Muñoz (PS) -según mencionan desde su entorno- hace algunos días sostuvo una conversación con el ministro Van Klaveren por el tema.

El exsecretario de Estado indicó a La Tercera que “el Presidente Boric y el canciller tendrán que recabar el diagnóstico detallado del embajador Gazmuri, decidir cuándo regresará a Caracas (si regresa), y las acciones a emprender ante el régimen venezolano y organismos internacionales”.

Y agregó que “el distanciamiento con el gobierno venezolano se ha ahondado, no solo por el negacionismo del canciller venezolano respecto al Tren de Aragua; la falta de cooperación de buena fe en materia de seguridad; y por el incumplimiento del régimen de Maduro de otorgar garantías para una elección presidencial libre y limpia y el aumento de la represión. En este cuadro, se tendrá que evaluar si nuestra embajada en Caracas vuelve o no al nivel de encargado de negocios y, consecuentemente, si se retira al embajador. Dependerá, en buena medida, de lo que responda Venezuela”.

La excanciller Antonia Urrejola, en tanto, sostuvo que “por ahora la señal política de llamar al embajador a consultas es suficiente. Chile tiene diferencias profundas con el gobierno venezolano, pero tenemos un tema interno muy complejo por la llegada del crimen organizado internacional a nuestro país, y desde esa perspectiva, también hay que continuar buscando mecanismos de intercambio de información entre las distintas autoridades de la región, no solo Venezuela”.

En ese sentido, agregó que “la lucha contra el crimen organizado requiere una coordinación entre los distintos países y sin duda ahí, para Chile la información que pueda entregar Venezuela es muy importante. Dicho eso, habrá que ir evaluando cómo se van desarrollando las cosas con el gobierno venezolano. Pero por ahora creo que no deben adelantarse otros pasos”.

El senador y exministro de Relaciones Exteriores José Miguel Insulza (PS), respecto al llamado a consulta, indicó que “generalmente un llamado a informar tiene mucho de simbólico”, y que más allá de las reuniones formales con el canciller y el Presidente, “el resto, fundamentalmente, es una demostración de si las cosas han avanzado o no han avanzado”.

Sobre las posibles acciones que podría emprender el Ejecutivo contra Venezuela, aseguró que “para eso tenemos que perfilar cuál es el problema, en qué está trabado el asunto. Y nosotros queremos que se converse con el embajador, con las autoridades venezolanas”.