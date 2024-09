Boric esquiva referirse a polémicas de Cubillos y Chadwick y apunta a que ellos son los que deben responder ante la sociedad

Desde Nueva York, el Presidente Gabriel Boric fue inquirido por las polémicas que enfrentan dos de los exministros de Sebastián Piñera, Marcela Cubillos (Ind.-exUDI) y Andrés Chadwick (UDI).

La extitular de Educación, quien hoy es candidata de la oposición para la alcaldía de Las Condes, se posicionó en el ojo público luego de que se diera a conocer que recibía un sueldo de $17 millones brutos mensuales en la Universidad San Sebastián (USS) por impartir clases y dirigir investigaciones que presuntamente no habría realizado.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Bajo este marco, el Mandatario fue consultado al respecto. Ante la interrogante, Boric respondió que “en estos días, en particular cuando se aproximan las elecciones, van a haber muchos dimes y diretes. En este caso es la candidata Cubillos la que tiene que responder ante la sociedad respecto de cuál ha sido su desempeño y qué es lo que se cree justo, si corresponde al mérito o no, y si tiene que ver con la realidad de la mayoría, de la gran mayoría, si no el 100% de los académicos y académicas en Chile”.

En esa línea, agregó que “eso le corresponde a ella. Yo como Presidente de la República tengo que estar y estoy preocupado y ocupado de otras prioridades, de mejorar las listas de espera, que es un tremendo desafío, muy difícil, de la presentación del presupuesto que va a ser en los próximos días, del combate incesante e inclemente que tenemos que tener con la delincuencia, del cumplimiento del plan de emergencia habitacional, las 260.000 viviendas que comprometimos, de mejorar la distribución de la riqueza en Chile. En fin, son muchas las prioridades que tenemos y no me puedo andar refiriendo a cada una de las polémicas que surge desde la contingencia política”.

Foto: Aton

Asimismo, el Presidente fue requerido por la situación del extitular de Interior, Andrés Chadwick, quien ha sido emplazado varias veces a aclarar su vínculo con el abogado Luis Hermosilla, tras ser mencionado en una de las jornadas de formalización del penalista en el marco del caso Audio.

En ese sentido, Boric respondió que en este caso aplica lo mismo. “Es él y es el sector, la derecha chilena, la que tiene que responder respecto a estos hechos que se imputan. Yo como Presidente de la República tengo que estar, estoy preocupado de gobernar y no de las polémicas del día a día”, contestó el Mandatario.