Boric frente a un eventual triunfo del Rechazo: “El pueblo de Chile ya tomó una decisión. Repetir ese plebiscito (de entrada) me parecería redundante”

Luego de su gira por tres regiones, y tras haber manifestado que “se la jugará” por una nueva Constitución, sea vencedora la opción Apruebo o Rechazo, el Presidente Gabriel Boric abordó la noche de este domingo las diversas alternativas de cara al resultado del plebiscito constitucional del 4 de septiembre, instancia para la cual restan solo dos semanas.

Frente a las encuestas que dan por ganador al Rechazo, el Mandatario ya había asegurado que se definió una “hoja de ruta” que, en caso de ganar la referida opción, impulsaría un nuevo proceso constituyente en el país, donde el mecanismo apuntaría a la instauración de otra Convención Constitucional, lo cual ha generado incertidumbre en los diversos sectores políticos.

En ese contexto, en entrevista con CHV, el jefe de Estado se refirió a si en caso de ganar aquella preferencia, la nueva Convención tendría las mismas reglas que la ya disuelta, a lo que precisó que “es algo que tiene que discutir el Congreso, no puedo arrogarme la decisión unilateral de cuestiones que son susceptibles de discusión”.

“A partir de la experiencia que hemos tenido de este año de debate, de seguro hay muchas cosas que se pueden mejorar, no me niego a aquello. Vamos a estar atentos a las propuestas que se hagan, respetando ciertos mínimos, como que sea 100% electa, (también) creo que la paridad es un avance tremendamente importante”, enfatizó. En cambio, donde sí matizó y se mostró más partidario de cambios, fue en otros dos aspectos de la eventual nueva Convención: “Yo creo que la participación de los pueblos originarios en el proceso constituyente es muy valiosa. El cómo se ejerce esa participación se podrá discutir, sin lugar a dudas, en el Congreso. O la discusión de los sistemas de listas nacionales o no, son parte de las discusiones”, sostuvo.

Asimismo, referido al ánimo que reflejó la Convención, y que significó múltiples críticas de parte de sectores opositores, analizó que “hubo desde diferentes lados demasiado atrincheramiento y poca disposición a escuchar a quien tenía ideas distintas. Yo lo que sostengo es que el proceso constituyente avance hacia el reencuentro de los chilenos y chilenas. Creo, en mi opinión, siendo ambas opiniones legítimas, que eso es más posible en caso de que gane la opción Apruebo. (Pero) Si gana el Rechazo, me la voy a jugar por ese encuentro también”.

En la misma línea, y consultado sobre una eventual repetición del proceso eleccionario si gana el Rechazo, fue claro en recalcar que “el pueblo de Chile ya tomó una decisión y lo hizo de manera muy mayoritaria. Repetir ese plebiscito (de entrada) me parecería redundante”.

Críticas por intervencionismo

Ante las críticas por intervencionismo del gobierno en favor del Apruebo, que incluso llevó a la Contraloría a pronunciarse respecto de acciones del ministro de la Segpres, Giorgio Jacson, el Mandatario defendió lo realizado por sus colaboradores. “Pretender un gobierno aséptico, que no tenga posición política y que se niegue la vocación de transformación del gobierno me parece absurdo (…). Estamos a total disposición de Contraloría, de que hay que cuidar los recursos públicos (…). De ahí, a que no se pueda manifestar opinión, es cortarnos las piernas”.

Y añadió al respecto: “Yo no estoy de acuerdo con el criterio de Contraloría, pero respeto las instituciones (…). (A la Segpres) Se le acusa de haber recibido propuestas solo de un sector, pero en un sector se pusieron de acuerdo y en el Rechazo no hay acuerdo de lo que se hará después”.

Si gana el Apruebo

Por otra parte, al ser consultado por si en caso de que gane el Apruebo, enviaría como Presidente las reformas para modificar el texto recién aprobado, Boric señaló que “es importante que cuando uno participa en política, hay algún nivel de renuncia a las autonomías personales. En ese sentido insté a los partidos a que se pusieran de acuerdo en qué cosas hay que aclarar y qué cosas modificar para que, a propósito de las dudas legítimas que han surgido en las campañas, pueda haber mayor certidumbre en la población chilena. Ellos llegaron a un acuerdo que me parece que es valioso, y como gobierno vamos a respaldar ese acuerdo y vamos a enviar esas reformas”.

Sobre el reconocimiento de algunos errores que pudiera tener la propuesta constitucional, Boric aclaró que “toda obra humana tiene errores, sin embargo, creo que el proceso constituyente tiene más virtudes que defectos (…) Es perfectible, sí, por cierto. Hay mecanismos claros para poder perfeccionarla que otorgan mucha más certeza que en el caso que tengamos que hacer todo de nuevo desde un principio”.

Viaje a La Araucanía

Ante las críticas y emplazamientos de la oposición que le pide visitar la Región de La Araucanía, el Mandatario comprometió que “no les quepa ninguna duda de que yo voy a recorrer todas las regiones del país y, en particular, a La Araucanía voy a ir este año. Voy a tener una agenda intensa con todos quienes deseen tener una conversación respetuosa respecto de cómo solucionar los problemas de larga data de esa región”.

Asimismo, ante el cuestionamiento por lo dubitativo que se mostró el gobierno en presentar querellas contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Hector Llaitul, el jefe de Estado calificó como “inaceptables” sus últimas declaraciones y aseguró que “quiero dar un mensaje a quienes han elegido el camino de la violencia, de que a nosotros no nos van a amedrentar. Nosotros vamos a combatir con todo el rigor de la ley a quienes insistan con el camino de la violencia, porque eso no va a solucionar el problema”.

“Siempre creo que es importante no actuar en ‘caliente’ y, desgraciadamente, hay como una guerra de cuñas y en esto, uno tiene que preguntarse si las acciones que lleva adelante contribuyen a la solución del conflicto o no. Yo creo que lo que ha señalado Héctor Llaitul es inaceptable, está por fuera del Estado de derecho y, por lo tanto, tiene que hacerse responsable ante todas las instituciones que establece el Estado de derecho”, recalcó la primera autoridad nacional sobre Llaitul.

En tanto, respecto a los dichos de la ministra del Interior Izkia Siches la semana pasada, en que afirmó que Carabineros es una institución “autónoma”, el Presidente respondió que “yo creo que la ministra lo tiene claro (que no es una institución autónoma) y eso fue una confusión del momento (...) No me cabe duda que en el marco de la presión y exposición permanente que existe, cometió una equivocación que no trato de justificar, pero no creo que ella crea que es autónoma (...). Por lo tanto, errores de esos hay, sí; son indeseables, sí; tiene que corregirlos, también”.