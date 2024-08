Boric profundiza sus dichos sobre Venezuela: “Vamos a seguir defendiendo que el triunfo autoproclamado de Maduro no puede ser reconocido”

El Presidente Gabriel Boric profundizó sus dichos sobre la situación de Venezuela durante este jueves, asegurando que el régimen de Nicolás Maduro “se robó” la elección que ha sido cuestionada desde su realización, el pasado 28 de julio.

Este jueves se han producido una serie de declaraciones cruzadas desde Caracas y suelo nacional, luego que el Mandatario a través de sus redes sociales cuestionara el fallo del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que sin mostrar las actas, ratificó el triunfo de Maduro por sobre Edmundo González. Tras esto, Boric tildó directamente de “dictadura” al régimen chavista.

Desde la Región de La Araucanía, donde se encuentra de gira, en entrevista con Estado Regional, el Presidente Boric volvió a referirse a la situación del país caribeño, asegurando que “hoy no tengo dudas que se han robado la elección, que no hay independencia ni separación de poderes en Venezuela, que lo que está sucediendo es lamentable y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir defendiendo que el triunfo autoproclamado de Maduro no puede ser reconocido”.

En ese sentido, reafirmó que la posición del gobierno se sustenta en “una larga tradición de Chile de los gobiernos democráticos de defender la democracia y velar por el respeto los derechos humanos, en todos los lugares y sea quien sea quien gobierna”.

“Como país nos pega muy fuerte. Yo he visto a millones, a miles de venezolanos a los ojos, que han sido exiliados de su patria buscando nuevas oportunidades en una situación absolutamente precaria que han salido producto del mal manejo que el régimen de Nicolás Maduro -dictadura sin lugar a dudas, para que nos evitemos todo ese debate- ha tenido”, manifestó el jefe de Estado, quien durante la tarde fue calificado como “hazmerreír” por parte del canciller venezolano, Yvan Gil.

El Mandatario también explicó el porqué de sus dichos en redes sociales, argumentando que “lo que yo he dicho en redes sociales es una cuestión que me parece central: Esa no es la izquierda que a mí me representa”.

“Soy Presidente de todos los chilenos, pero además un militante de un partido de izquierda, el Frente Amplio, en una coalición entre la izquierda y la centroizquierda que cree profundamente en el valor de la democracia, y tengo la convicción de que es a través de la integración, del diálogo, del entendimiento y no de la polarización, como podemos hacer crecer nuestra Patria”, dijo Boric, quien añadió “que mejorar la calidad de vida de nuestra gente es un deber y que la democracia tiene que cumplir, pero que eso se hace no solo desde una perspectiva individualista, poniendo el eje no solo en la economía, que por cierto es muy importante, sino también en las esferas sociales en donde nos podemos entender como iguales donde podemos fortalecer la educación, la salud, las pensiones, entonces creo que cuando se identifica a la izquierda continental, con lo que ocurre en Venezuela, nos hace muy mal a todos, por eso marco una distancia clara y definitiva”, explicó.

“Solidarizo con los millones de venezolanos que desde su país, como en el exilio están luchando por la vuelta de la democracia a Venezuela”, añadió desde La Araucanía.

Postura internacional por Venezuela

Durante la conversación, el Presidente Boric abordó la postura internacional respecto a Venezuela, la que en el cono sur ha encontrado laxitud por parte de Colombia, México y Brasil.

“Esto lo he conversado con diferentes mandatarios y acá no me corresponde hacer un juicio respecto a la política internacional que toman otros países. Nosotros tenemos la nuestra y la defendemos pública y privadamente. Entiendo que hay países que legítimamente hay países que han tratado de tener un rol de mediación que no ha tenido eco en el mismo régimen de Maduro y, por lo tanto, los roles eran distintos en ese momento”, aseveró Boric.

Boric recordó que “ustedes vieron que el gobierno de Maduro nos expulsó nuestra representación diplomática” y que “por tanto entiendo lo que han planteado los países, pero la posición de Chile ha sido clara y nos vamos a mantener en esta línea, haciendo todas las gestiones a nivel de la comunidad internacional para que se reconozca la voluntad soberana del pueblo venezolano”.