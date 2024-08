“Minimizarlo, es avalarlo”: fuertes críticas de la oposición por dichos de Winter sobre daños “marginales” durante estallido social

Fuertes críticas desde la oposición generaron los dichos del diputado Gonzalo Winter (FA), quien en una entrevista sostuvo que la destrucción de locales, más los daños a la infraestructura pública y privada durante el estallido social, fue algo “marginal”.

“Yo estuve el 25 de octubre, por supuesto que estuve ahí marchando (...) hoy lo que se hace es convertir en lo peor del estallido que es una cuestión terrible lo que vivieron a quienes les quemaron los locales, toda la cuestión, es terrible, pero respecto del estallido y su magnitud, resulta marginal”, señaló el diputado oficialista en el programa de streaming La Cadem, del pasado martes.

“Yo entiendo que esto pueda sonar ofensivo para quien sufrió en carne propia, pero me refiero que la magnitud de la gente y esas demandas ciudadanas, esa percepción de injusticia, sí la validamos”, dijo Winter, agregando que no validó la violencia de esa época por parte de los grupos que salían a la calle.

Sus palabras generaron molestia en los residentes de los sectores del centro de Santiago que fueron afectados por distintos desmanes. A través de una carta a El Mercurio, vecinos y otras figuras, como el exdiputado Sebastián Torrealba y Álvaro Bellolio, calificaron los dichos del legislador de “inmorales”.

“¿Marginal? Marginal es el estado en el que quedó Santiago, y el centro, que a cinco años sigue con sus fachadas tapadas como si fueran resabios de la guerra. Marginal fue el estado en que quedó la confianza con las autoridades y las fuerzas de orden”, aseguraron.

Esta jornada, las críticas contra el parlamentario frenteamplista continuaron. Desde RN, el subjefe de la bancada, Hugo Rey, aseguró que “Winter deja en evidencia ese coqueteo histórico del Frente Amplio y el Partido Comunista con sectores violentistas y como, desde que llegaron al gobierno, reivindican la violencia y han impulsado medidas que procuren impunidad y en otros casos enriquecimiento de quienes destruyeron todo a su paso”.

“La quema del Metro no es ‘marginal’, pero se agradece que se sinceren y no sigan jugando un rol de preocupación frente a la migración irregular o la delincuencia, ni mucho menos de un repentino amor en favor de carabineros, a quienes se han encargado de destruir, cuestión que afortunadamente no les resulto”, agregó el diputado Rey.

Desde la comisión de Seguridad Ciudadana, el diputado, Henry Leal (UDI) afirmó a La Tercera que “escuchar las declaraciones de Gonzalo Winter al decir que la violencia ocurrida en el estallido social fue marginal, es bastante indignante e inaceptable. Parece que Winter vivió en otro país. Aquí hubo personas a las que se les quemó sus locales comerciales, se quemaron iglesias (...) El que baila pasa, humillaba personas, homenajearon a la primera línea ellos mismos y que ahora venga a decir que fue marginal, son declaraciones inaceptables”.

En tanto, Andrés Longton (RN), sostuvo que “es revelador y es propio del sentimiento del sector político que el representa y que gobierna Chile, el minimizar las consecuencias de la destrucción y la violencia y el enaltecimiento de las manifestaciones. Los resultados están a la vista, una crisis de violencia que nos tiene hoy con la mayor crisis de delincuencia en la historia de Chile”.

El diputado Francisco Undurraga (Evópoli), manifestó que son dichos “inaceptables. El diputado Winter minimiza hechos que fueron de suma gravedad, que no solo afectaron al centro de Santiago y su comercio, sino que afectaron la periferia. Hoy hay supermercados y farmacias que no se volvieron a instalar en muchas comunas”.

“Pretende minimizar actos terroristas que no solo complicaron a la política, sino que por sobre todo a la ciudadanía. A esta altura de la historia (...) minimizarlos, es avalarlos”, añadió Undurraga, quien estima que Winter “le habla” a su electorado por sus “intenciones presidenciales”.

El diputado Republicano José Carlos Meza, del Distrito 9 de la RM, afirmó que los dichos de Winter demuestran que “por si a alguien le quedaba dudas de la condescendencia con el que el FA ha mirado siempre la violencia y la delincuencia, por si a alguien le quedaba duda del romanticismo que sienten por los violentos y por quienes atacan a personas inocentes, el diputado Winter nos demuestra que no tienen ningún arrepentimiento de haber avalado y fomentado a la famosa primera línea que sembró terror y destruir el centro de Santiago”.