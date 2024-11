Boric reaviva pugna con la oposición por solicitud de renuncias al equipo del ministerio del Interior

A primera hora de este miércoles, desde Puente Alto, el Presidente Gabriel Boric despertó el malestar de la oposición.

“Fue un día difícil en materia de seguridad, hubo homicidios que nos violentan y nos movilizan (...) y ante hechos como estos, yo los invito a que nos preguntemos qué es lo que espera la ciudadanía de nosotros. Hay algunos en política que van a preferir elevar la voz, llenarse de adjetivos, apuntar al gobierno y generar más división y polarización, seguramente pedir renuncias”, dijo el Mandatario en una actividad en la que encabezó la entrega de de vehículos policiales a Carabineros.

“¿Alguien cree que esa actitud colabora?”, cuestionó segundos después, tras mencionar las ocasiones en las que desde la oposición se ha solicitado -en el marco de la crisis de seguridad- la renuncia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, de quien dijo que “todas las semanas un parlamentario creativo le pide la renuncia”; del delegado presidencial en la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, a quien le consultó cuántas veces la derecha ha pedido su salida; y la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, quien llegó hace una semana y ya tiene peticiones de despido en su contra.

En esa misma línea, por ejemplo, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, indicó este en La Tercera Domingo que “responder a la demanda de salida de un ministro u otro no ha impedido el obstruccionismo de algunos sectores del Parlamento” y que “el Presidente no gobierna para las pretensiones de abandono de agenda de la oposición”.

Las críticas del Mandatario se exponen a 11 días de las elecciones de segunda vuelta a nivel de gobernadores, en donde las cartas de la centro izquierda e izquierda -que han buscado desprenderse de la figura del gobierno- se medirán en nueve balotajes ante figuras de la oposición.

El tema electoral también ha sido objeto de interés en las últimas declaraciones del Presidente. Sin ir más lejos, este martes, en el marco de una actividad por los derechos de las mujeres, indicó que “hay algunos que no creen que hay que seguir avanzando en los derechos para las mujeres. Por eso no da lo mismo quién gobierna”.

“Más allá de las caras que se ven en las campañas electorales, veamos en el fondo las ideas, qué proponen, quiénes son los partidos que los apoyan, cómo se han comportado esos partidos. (...) Hace un par de años había un sector importante que se oponía a la Ley de Divorcio, que se opuso a la píldora del día después y del aborto en tres causales, que no me cabe duda que cuando presentemos en diciembre la ley de aborto también se van a oponer, pero no importa, vamos a seguir avanzando y demostrando que hay una diferencia sustantiva en quien gobierne”, agregó el Jefe de Estado, lo que desató una ola de críticas en la oposición, en donde calificaron los dichos de Boric como “intervencionismo electoral”.

La ira opositora

Las palabras emitidas este miércoles por el Mandatario recibieron una rápida respuesta desde el Congreso, en donde la derecha reaccionó con molestia.

Por ejemplo, el diputado de RN, Andrés Longton, indicó que “si él (Boric) cree que está bien con su equipo de Interior, creo que está viviendo en el país equivocado. Y, lamentablemente, los cambios han sido por circunstancias políticas, no porque él crea que su equipo lo está haciendo mal. Y eso es lo más grave, que tenemos un Presidente que no está conectado con la realidad”.

“Uno le pediría un poquitito de racionalidad al Presidente, analizara sus estadísticas los altos índices de homicidios, secuestros, violaciones. Son cifras históricas. Y yo le devolvería la pregunta a él. Esto es una forma de colaborar frente a un gobierno que no quiere escuchar”, agregó, en la misma línea, Ximena Ossandón, jefa de bancada de RN.

La misma parlamentaria llamó a Boric a no enviar “recados por la prensa, sino que nos juntáramos a conversar el tema seriamente y efectivamente escuchara lo que nosotros muchas veces les estamos pidiendo”.

Desde el Partido Republicano, la diputada Catalina del Real apuntó a que “lo que necesitamos es que el Presidente nombre equipos responsables y que tengan las competencias para enfrentar la grave crisis que estamos viviendo”.