En medio de la polémica salida del gobierno e investigación judicial iniciadas contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve por la denuncia por violación presentada en su contra, el Presidente Gabriel Boric realizó una declaración de manera voluntaria ante Fiscalía.

El Mandatario decidió entregar su versión a los fiscales que llevan el caso, Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, quienes acudieron a La Moneda a conversar con el Presidente el pasado 29 de octubre.

En la declaración -revelada por The Clinic- Boric detalló cómo y cuándo se enteró de la denuncia en contra de Monsalve, además de las conversaciones que mantuvo con el exsubsecretario los momentos previos a su renuncia.

Boric revela en declaración ante Fiscalía que pidió renuncia a Monsalve dos días después de saber de la denuncia

“Tomé conocimiento de que existía una denuncia por abuso sexual y violación en contra del exsubsecretario Monsalve el día martes 15 de octubre alrededor de las 16:00 horas, por habérmelo así indicado la Ministra del Interior Carolina Tohá. Además me informa que existía una investigación de la PDI por el acceso de él a cámaras de seguridad del hotel a propósito de ese hecho”, narra el documento.

Asimismo, Boric indicó que, si bien fue informado por la ministra Tohá de la gestión de Monsalve con PDI y las cámaras de seguridad del hotel, “desconozco en qué momento y de qué forma se realizó tal gestión”.

En cuanto a las conversaciones que mantuvo con Monsalve, la primera habría ocurrido ese mismo 15 de octubre cerca de las 20.30 horas en La Moneda.

“Me reúno con él, y de inmediato me dice que quería hablar conmigo de algo delicado, yo le digo que si es por la denuncia y me dice que no sabía que existía denuncia”, narró el Presidente, quien posteriormente detalló la versión que le entregó Monsalve, el cual en todo momento le habría asegurado que ni él ni la denunciante recordaban nada de aquella noche.

La siguiente conversación con Monsalve que reportó Boric ocurrió dos días después, cuando este le pidió su renuncia el jueves 17 de octubre. En esa instancia, el Mandatario asegura haberle indicado que su continuidad en el puesto era incompatible con la denuncia.

“Converso alrededor de las 14:30 horas con él y la ministra Tohá aquí en La Moneda, a solas. Sobre su continuidad, me señaló que su abogado le dijo que no era bueno, pues podía entenderse como indicio de culpabilidad y yo le dije que en mi criterio era incompatible la denuncia y su respectiva investigación con el ejercicio de su cargo. Me indicó que OK, así lo haría y es así como renuncia al cargo”, declaró el Mandatario.

En la misma instancia, Boric indicó que se debía abrir un sumario administrativo antes de la renuncia.

“Le indiqué que no debía hacer defensa de su persona en relación al caso en La Moneda sino solo notificar que yo había aceptado su renuncia al cargo de subsecretario. Previo a lo anterior, se instruyó sumario administrativo, pues era necesario que fuera anterior a su renuncia, para que lo abarque tal investigación. A su consulta, por mi jefe de gabinete Carlos Durán supe que así debía hacerse, lo que se hizo”, se lee en la declaración.

Según indicó el Presidente, ese fue el último contacto que tuvo con Monsalve.

En relación a las conversaciones que mantuvo con el director de la PDI, Eduardo Cerna, el Presidente señaló que solo habló con él en una ocasión, tras la salida de Monsalve.

“Le consulté de manera específica si lo denunciado era abuso y violación, que fue lo que la ministra del interior me había dicho, y él me ratificó que era así, que era por esos dos delitos”, indicó.