Boric se baja de la COP28 y desata críticas transversales

Hasta la mañana de este miércoles en el gobierno del Presidente Gabriel Boric coordinaban los últimos detalles para asistir a la COP28 en Dubái, Emiratos Árabes, desde el próximo miércoles 29 de noviembre al domingo 3 de diciembre. Parte del equipo del Mandatario ya estaba en Asia como parte de la avanzada, la convocatoria había sido enviada y los hoteles ya estaban definidos e incluso, en algunos casos, pagados durante el martes de esta semana.

Pero luego de conversarlo el martes con el comité político y su equipo más cercano, entre ellos el asesor en temas internacionales, Carlos Figueroa; el jefe de gabinete, Carlos Durán; y el jefe de asesores, Miguel Crispi, además del canciller, Alberto van Klaveren, se definió que Boric no viajaría a Dubái para enfocarse en temas de la agenda de seguridad -en medio del crispado ambiente con la oposición- y también en materia económica.

En los últimos días Boric les ha transmitido su preocupación por los temas de seguridad a sus equipos, sobre todo al de Interior, incluyendo a la ministra Carolina Tohá y los subsecretarios Manuel Monsalve (Interior) y Eduardo Vergara (Prevención del Delito), con quienes se reunió el viernes de la semana pasada y este lunes.

En La Moneda explican que además de la crisis de seguridad y los conflictos con la oposición -en que el mismo Presidente salió a confrontar a la derecha- también había que priorizar la agenda de viajes luego de que el Mandatario confirmara su asistencia al cambio de mando en Argentina el 10 de diciembre, cuando será proclamado el libertario Javier Milei. Entre viajes, reuniones y visitas pendientes era muy complejo que Boric pudiera asistir a la cumbre de medioambiente.

En los últimos dos meses el Presidente ha salido del país en tres ocasiones: Beijing, Washington y San Francisco, y este jueves concurrirá a la Antártica junto al secretario general de la ONU, António Guterres.

Además, porque el gobierno ha acomodado la agenda según los últimos acontecimientos. Por un lado, insistir en la agenda de seguridad ante la crisis y también potenciar otros temas como el Nuevo Pacto Fiscal, donde vieron una oportunidad luego de que estallara el “caso Hermosilla” para posicionar las discusiones de elusión y evasión de impuestos.

La decisión, de la que se mantuvo al tanto al comité político, fue transmitida a las 14:12 horas a través de una comunicación oficial.

“El Presidente ha decidido no asistir a la COP28 para poder cumplir con una intensa agenda de trabajo que tiene a la seguridad y la economía como sus principales prioridades. En su reemplazo, el Presidente ha determinado la participación de una comitiva de alto nivel en la cumbre”, decía el mensaje que les llegó a los parlamentarios minutos después de que se le informara a la prensa por parte de la Secretaría de Comunicaciones (Secom).

Cuando enviaron la comunicación, la “alta comitiva” aún no estaba definida. Y, hasta el cierre de esta edición, aún no era informada la delegación que viajará a Emiratos Árabes, más allá del canciller Alberto van Klaveren y la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quienes estaban contemplados desde el inicio.

En el oficialismo no todos quedaron conformes con la ausencia del Mandatario. El diputado Daniel Melo (PS), parte de la comisión de Medio Ambiente, aseguró que Boric “debió ir”. “El cambio climático también es un desafío urgente y esencial para garantizar el desarrollo sostenible y equilibrado de nuestro país y debe ser abordado con urgencia por el gobierno. Por eso hubiese sido importante que el Presidente asistiera a la COP28. Los efectos de la crisis climática son evidentes, sequías, incendios forestales, temporales y tormentas inesperadas, que impactan la vida de la gente y nuestra economía”, comentó el socialista.

Lo mismo cree el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Francisco Chahuán (RN). “Un gobierno que se dice medioambientalista no puede estar ausente de una cumbre tan importante. Boric se había comprometido con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, por lo tanto, es una mala señal no concurrir a Emiratos Árabes, sobre todo pensando que es un país estratégico en el Golfo. De hecho, estábamos trabajando con Emiratos un acuerdo de complementariedad económica. Además, parece inconsecuente que si Chile ha adelantado su proceso de descarbonización de la matriz energética, ahora haya tomado la mala decisión de no asistir a la COP28″, dice el senador.

Mientras que el senador Iván Moreira (UDI) dijo que “hubiese sido ideal que el Presidente Boric hubiese ido, por lo que significa relacionarse con varios países inversionistas, sobre todo del mundo árabe, que están interesados en invertir en Chile energías renovables e hidrógeno verde. Pero yo entiendo que en la evaluación presidencial, y como se ha generado en el país una preocupación mayor y polémica sobre el tema de la delincuencia, me parece que es razonable”.

El senador Matías Walker (Demócratas), parte de la comisión de Medio Ambiente, coincidió: “Las razones han sido confusas. El Presidente de la República como Jefe de Estado lidera las relaciones exteriores, por eso lamento se ausente de la COP28, pues Chile tiene mucho que decir en materia de cambio climático, siendo un ejemplo en materia de transición a las energías renovables. Para mantener la seguridad y el orden público están la ministra y el subsecretario del Interior.

De todas formas, en la oposición quedó la sensación de que Boric les dio la razón luego de la presión que han ejercido en los últimos días. En la Cámara de Diputados, la integrante de Relaciones Exteriores, Catalina del Real (Indep.-Partido Republicano), dijo que “a estas alturas ya no nos deberían sorprender los cambios de opinión del Presidente. Uno de los temas que más ha defendido durante su gobierno es el medioambiente, y hoy decide ausentarse de una instancia clave como lo es la COP”.

Y agregó que “si el argumento para marginarse es priorizar la agenda de seguridad del país, me parece excelente, una decisión inteligente y sensata. Pero más que palabras para la galería, necesitamos que tome medidas concretas y se haga cargo de la crisis que estamos viviendo”.

El diputado republicano José Carlos Meza comentó que “pedimos hace unos días que el Presidente no asistiera a la COP y se quedara en Chile enfrentando los graves problemas de seguridad que hoy nos aquejan. Esto fue tema hoy (miércoles) en la Comisión de Medio Ambiente, ya que estaba la ministra (Maisa Rojas) presente. Ella nos señaló que de todas formas habría representación del país, y que ella asistirá. Creo, eso sí, que es clave que el Presidente se aboque en serio a resolver los problemas de seguridad, porque si se quedó en Chile para poder salir a pasear en bicicleta, mejor hubiera sido que fuera a la COP”.

El Mandatario abordó el tema durante la jornada y entregó las razones para restarse de la cumbre. “Definí finalmente no asistir porque tengo este viaje ahora a la Antártica, que es un viaje que no es de logística sencilla, voy a ir también al cambio de mando en Argentina el día 10 de diciembre, vengo de un viaje importante anteriormente a China y antes de eso vengo de un viaje a diferentes partes de Europa en que nos ha ido muy bien como país. Pero me pareció, considerando las diferentes tareas que tengo, que era mejor permanecer acá este fin de año. Tenemos que ajustar varias cosas, apretar varias tuercas, y me pareció importante estar encima de eso, en materia de economía, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación”, sostuvo.