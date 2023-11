Ministra Vallejo confirma asistencia de Boric a cambio de mando en Argentina

Desde el Congreso Nacional, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó esta mañana que el Presidente Gabriel Boric asistirá al cambio de mando que se efectuará el próximo 10 de diciembre en Argentina, día en que Alberto Fernández dejará oficialmente la Presidencia y se instalará en la Casa Rosada el libertario Javier Milei.

Al ser consultada sobre si el Presidente Boric estaba estaba “complicado” para tomar la decisión, la ministra afirmó que “no, en absoluto”. Y añadió: “Esa decisión está tomada, el Presidente representa al Estado de Chile y como se ha hecho siempre, va a asistir”.

En ese sentido, Vallejo planteó que “esto es un estándar que el Presidente tiene para todos los casos, a nosotros nos interesa construir y fortalecer las relaciones diplomáticas de Estado con todos los países independientemente de si los gobiernos de turno son afines o no”.

“Cuando se habla de política de Estado, se habla por el bien de nuestros pueblos a los que representamos, independiente de si somos afines a un gobierno en particular”, sostuvo la ministra vocera.

La confirmación de la secretaria de Estado se da luego de que esta mañana el canciller Alberto van Klaveren afirmara que estaba “en evaluación” la concurrencia del Mandatario chileno a la investidura en Buenos Aires.

“Su participación en la ceremonia de transmisión del mando está en evaluación obviamente y no se descarta que pueda asistir, pero por supuesto el anuncio le corresponde a la propia Presidencia de la República”, señaló el titular de Relaciones Exteriores.

Si bien Chile es un invitado habitual en las ceremonias de investiduras trasandinas, las dudas sobre la asistencia de Boric en esta ocasión estaban hace días instaladas, incluso el lunes la ministra Vallejo dejó en suspenso la concurrencia del Mandatario chileno, asegurando que “eso depende mucho de la agenda presidencial”.

La situación le generó críticas al gobierno desde la oposición. En ese sentido, el diputado Cristián Labbé (UDI), integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, había planteado que el Presidente Boric “no puede estar definiendo su asistencia a los cambios de mando en Latinoamérica en función de la simpatía que tenga con la autoridad electa. Su deber es actuar como un verdadero jefe de Estado, anteponiendo el interés de nuestro país por sobre cualquier situación de índole personal e ideológica”.

Labbé añadió que “sería un error diplomático absolutamente imperdonable que el actual Mandatario, excusándose en supuestos problemas de agenda, no asista a la investidura del futuro Presidente de uno de los principales socios estratégicos y comerciales de Chile”.

A su vez, el senador y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, había manifestado que “no entendería que el Presidente no fuera. Yo no he hablado con el Presidente, pero no sé de dónde surge esto, de que él podría no ir”.

El parlamentario además apuntó a que el argumento de la “agenda intensa” del Mandatario era una situación que “siempre es así”. “Nosotros tenemos también emergencias que pueden cambiar eso, pero yo parto de la base de que en abril del año pasado, cuando llevaba un mes en el gobierno, su primera visita de Estado fue a Argentina, y no fue por (Alberto) Fernández, fue porque el Presidente entiende que la integración con este país es muy importante, nuestra relación con Argentina es estratégica y no depende de quien esté temporalmente en La Moneda”.