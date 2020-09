Boric tras críticas de la ex Nueva Mayoría a decisión del FA adoptada el fin de semana: "Trabajaremos fuerte para tener primarias presidenciales de toda la oposición”

Siguen las repercusiones tras la decisión que adoptó la mesa nacional del Frente Amplio de no concurrir a primarias con la ex Nueva Mayoría para las elecciones municipales y de gobernadores regionales. Mientras el diputado Gabriel Boric (CS) abordó la polémica que desató esta decisión y aseguró que trabajarán para que este escenario sí ocurra de cara a la elección presidencial; el legislador del Partido Liberal, Alejandro Bernales, se sumó al grupo de parlamentarios del bloque que manifestó no compartir esta determinación y pidió a su colectividad que convoque a un consejo general para abordar el tema.

“Primarias deben ser sobre ideas y propuestas compartidas, sino es solo el poder por el poder vacío de sentido”, escribió Boric en Twitter, pero agregó que “trabajemos fuerte para tener primarias presidenciales de toda la oposición, con contenidos comunes públicamente acordados en discusiones abiertas”, sostuvo.

El domingo, la coalición notificó formalmente esta decisión a Convergencia Progresista y Unidad para el Cambio -con quienes mantenía conversaciones de cara a las elecciones municipales y de gobernadores regionales- lo que generó críticas desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. “Temor a la democracia” y “repite lo peor de la vieja política” fueron algunas de las frases esgrimidas por dirigentes de la oposición.

Sin embargo, la decisión también tuvo repercusiones al interior del propio Frente Amplio. A través de su cuenta de Twitter, los diputados Natalia Castillo y Pablo Vidal pidieron reconsiderar esta decisión que calificaron como un “error”. Este lunes, el liberal Alejandro Bernales manifestó una opinión similar.

“No comparto la decisión que tomó ayer mi partido. Las y los liberales hemos estado siempre por la unidad de la oposición y así lo venimos expresando hace meses. Por este motivo le he solicitado a la directiva de mi partido que convoque de manera urgente a un consejo general”, expresó Bernales.

Durante la jornada, Castillo expresó en su Twitter que “respeta” la decisión de la mesa nacional, aunque aseguró que se "está cometiendo un profundo error”. “La responsabilidad con el país es mucho más grande que cualquier proyección identitaria”, escribió.

En tanto, Vidal dijo esta mañana en Radio Universo que espera que “en 24-48 horas haya un milagro y se den cuenta del error que están cometiendo, que haya primarias en la oposición y se enfrente a candidaturas de Chile Vamos”.