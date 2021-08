Cámara Baja aprueba por unanimidad la imprescriptibilidad de delitos sexuales sin importar la edad de la víctima

Por unanimidad, con 139 votos a favor, fue visado este miércoles en la Cámara de Diputados el proyecto que extiende la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de carácter sexual sin importar la edad de la víctima, con lo que fue despachado al Senado.

La moción parlamentaria fue ingresada en julio de 2020 por un grupo transversal de diputados: Andrés Celis, Félix González, Pamela Jiles, Érika Olivera y Ximena Ossandón-, y modifica el Código Penal para extender la imprescriptibilidad a todas las víctimas y no solo a las que sean menores de edad, como establece hoy la ley.

La iniciativa, además, permite la renovación de la acción civil reparatoria en este tipo de delitos.

Durante la sesión, el proyecto fue informado por la diputada Érika Olivera (IND), quien posteriormente expresó: “si bien vemos que al otro lado del mundo las mujeres están siendo vulneradas en sus derechos, hoy día en la Cámara hemos avanzado (...) Nos pone muy contentas y contentos. Ahora esperamos que el proyecto se discuta con celeridad en el Senado y ojalá podamos tener una gota de justicia para todas las mujeres, niñas y personas que en su vida han sufrido algún tipo de agresión sexual”.

En el debate intervinieron las diputadas Maya Fernández (PS), Patricia Rubio (PPD), Natalia Castillo (IND) y Ximena Ossandón (RN) y los diputados Pedro Velásquez (IND), Iván Flores (DC) y Hugo Rey (RN).

“Quiero agradecer el apoyo transversal que ha tenido este proyecto”, dijo Ossandón posterior a la deliberación, afirmando que “hay una cultura que muchas veces rema para el otro lado. Esta es una posibilidad para que el Estado realmente esté del lado de las víctimas, que se abra un espacio en el tiempo jurídico para que las personas -de acuerdo a su madurez, capacidad y desarrollo- puedan denunciar cuando se sientan preparadas y no tengan que sentirse vulneradas por segunda vez”.

La diputada agregó que “no hay forma de definir lo que es el dolor de un abuso sexual. Un crimen que debería tratarse como de lesa humanidad, por lo que no debería prescribir nunca y debiera ser retroactivo”, agregó la diputada, recordando uno de los planteamientos surgidos en el debate en sala.

Por su parte, Maite Orsini (RD), presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, manifestó a través de Twitter que “hoy avanzamos en la imprescriptibilidad de delitos sexuales. Tomó tiempo pero hemos dado un paso importante. Ese tiempo, que antes era de los victimarios, se le devolverá más temprano que tarde a las víctimas. Para que cada una/o tenga su proceso y para que nunca más haya impunidad”.

En tanto la diputada Rubio, añadió: “¿cuántos casos de violación u otro delito sexual no salen en la prensa y no nos enteramos? La mayoría de los casos que vemos a diario, o no nos enteramos, o fue porque la víctima se atrevió a denunciar. Hoy, para muchas o muchos que no lo han hecho, podemos decir que el tiempo estará a su favor y que no importa cuántos años tenga desde que se cometió el delito. Con este tipo de leyes, sin lugar a dudas, podremos evitar trágicas muertes como la de Antonia Barra”.