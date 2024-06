Cámara rechaza cambios a la Ley Zamudio en tensa sesión: diputado republicano dijo que la homosexualidad es un “desvío”

Este martes, la sala de la Cámara de Diputados sesionó para discutir el proyecto que modifica Ley Antidiscriminación, también llamada Ley Zamudio. Esto último, en honor a Daniel Zamudio, joven de 24 años que perdió la vida tras sufrir un ataque homofóbico en el Parque San Borja de Santiago, en 2012.

El objetivo de dicha reforma es “fortalecer la prevención de la discriminación y promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad”.

Sin embargo, la moción -que cuenta con el patrocinio del gobierno- fue rechazada en general por 69 votos en contra, 63 a favor y 13 abstenciones. Ahora, pasó a Comisión Mixta, dado que venía aprobado desde el Senado.

La gran mayoría del oficialismo apoyó el proyecto (menos Raúl Soto, PPD, quien se abstuvo), mientras que la oposición en bloque lo desechó. En la Democracia Cristiana, en tanto, se dividieron entre abstenciones y rechazos.

En la antesala a la votación, la diputada Emilia Schneider (CS) acusó, a través de su cuenta de X, que “la DC va a rechazar mejorar la Ley Anti Discriminación. Cómo es posible que por una rencilla con el gobierno le den la espalda a la ciudadanía? Aún queda tiempo y espero no se alineen con los conservadores de siempre, que se oponen a los derechos y libertades de la mayoría”.

El debate previo estuvo marcado por el rechazo de las bancadas de derecha al proyecto, quienes acusaron que, a su juicio, sería “un peligro para la libertad de conciencia, expresión y religión”; que “atenta contra la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y la patria potestad” y que buscaría aplicar la “ideología de género por vía legal”. Desde el oficialismo, en tanto, defendieron la moción por ser un “avance” en la materia.

“Desvío ajeno”

La discusión se agudizó luego de que interviniera el diputado Cristóbal Urruticoechea (ind.-republicano), quien partió sugiriendo que “este proyecto es más bien una bandera de lucha de colectivos feministas y homosexuales”, para luego tildar de “desvío ajeno” las distintas orientaciones sexuales e identidades de género.

“Si ese sector ínfimo de la población tiene una tendencia en desacuerdo con su naturaleza biológica, por supuesto que hay que respetar el desvío ajeno. Pero no tiene por qué ser obligación aplaudirlos o decirles a nuestros hijos que existen más de dos tipos de sexos, porque eso no es discriminar”, sostuvo.

El diputado Cristóbal Urruticoechea. Foto: Raúl Zamora / Aton Chile.

Enseguida, el diputado Vlado Mirosevic (PL) pidió eliminar del acta los “insultos” de Urruticoechea: “Podemos tener opiniones distintas, otra cosa es insultar. Y de verdad, creo que respecto a las palabras del diputado Urruticoechea, que trata de desviados, del desvío ajeno, me parece sinceramente que no debiese quedar en el acta un insulto de esa naturaleza”.

“Su opinión es legítima. Él puede votar como quiera, pero no tiene que calificar ni que insultar. Entonces, ahorrémonos los calificativos y discutamos sobre el fondo, pero con respeto cívico. Lo otro no corresponde a este Congreso Nacional”, agregó.

Ante el emplazamiento, el parlamentario de la bancada republicana respondió: “Es así como lo dicen los psicólogos y psiquiatras, no lo digo yo, es así como lo dice la ciencia. O sea, si ellos tienen un lenguaje distinto que quieren intervenir, que se preocupen justamente del proyecto que estamos hablando. O sea, uno no puede opinar, no puede decir lo que la ciencia dice, no puede decir la verdad acá en el hemiciclo. Se tiene que amparar solamente a lo que ellos pueden permitir decir y hablar. ¿Se da cuenta que esto es un absurdo?”.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) también criticó al legislador a través de X. “Diputado Urruticoechea califica como ‘un desvío’ a las orientaciones sexuales e identidades de género. Así legisla la ultra-derecha. Insultando, discriminando”, recriminó la organización.

La presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), informó que revisarán junto al secretario la expresión en cuestión para determinar los pasos a seguir.