Canciller Urrejola defiende designación de Germán Berger Hertz como agregado cultural en España en medio de polémica por su nombramiento

Polémica generó este martes la designación como agregado cultural en España de Germán Berger Hertz, periodista hijo de la diputada comunista Carmen Hertz.

El nombramiento generó una dura reacción por parte de la oposición, lo que trajo una respuesta desde el oficialismo y el gobierno. La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, defendió la nominación y restó importancia a la falta de comunicación que reclamó el cónsul general de Chile en Barcelona, Jaime Ferraz, quien en un mensaje a la Cancillería manifestó su sorpresa por la llegada a España del ex director de la Secom, afirmando que no había sido informado de su nominación.

“Yo creo que basta con leer el currículum de Germán Berger para saber que tiene las facultades de sobra para ser agregado”, afirmó Urrejola tras ser abordada por la prensa mientras caminaba por uno de los patios del Palacio de La Moneda hasta las dependencias de su cartera.

Además, descartó que la residencia de Germán Berger en Barcelona y no en Madrid, pudiese generar alguna dificultad diplomática. “Absolutamente ninguna. En primer lugar, la facultad de nombrar agregados culturales es del Presidente de la República; en segundo lugar, Germán Berger, está designado como agregado cultural en España con asiento en Barcelona. No hay ninguna controversia bilateral, no hay ninguna controversia política”, aseguró Urrejola, quien detalló que viene llegando de España con buenos resultados y se lamentó de que “me da pena que la prensa chilena cubra eso y no estos temas”, destacando que en este momento la relación entre Chile y España está “en su mejor momento”.

Respecto al correo que se conoció del cónsul Ferraz, Urrejola desestimó sus requerimientos. “Francamente no tengo idea, porque no es facultad del cónsul nombrar los agregados, es del Presidente”, manifestó la secretaria de Estado.

Presentan moción de censura contra Carmen Hertz

Tras el inicio de las críticas por la designación de Berger, una de las primeras voces en salir a defender el nombramiento, fue su madre, la diputada comunista Carmen Hertz. “A German Berger le sobran credenciales para ser agregado Cultural. Es cuestión de leer su CV y es un orgullo que un hijo de Carlos Berger haya desarrollado el profesionalismo y capacidades que Germán ha desplegado a pesar del exterminio que asoló a su familia”, defendió la legisladora a través de su cuenta en Twitter a raíz de los cuestionamientos por el nombramiento.

“Lo que no es aceptable, es pretender que los hijos de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados políticos, están inhabilitados para determinados cargos. Eso es un maltrato de parte del Estado y de la sociedad si así fuera”, declaró la diputada en la misma línea a 24 Horas.

Durante la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, integrantes de Chile Vamos solicitaron oficiar a la Cancillería respecto a los criterios para los nombramientos, a lo que se negó la presidenta de la instancia, en manos de la legisladora del PC.

Por ello, Cristián Labbé y Cristhian Moreira (ambos UDI) presentaron esta tarde una moción de censura en contra de la presidenta de dicha instancia, Carmen Hertz (PC), por negarse a someter a votación una solicitud de oficio que ingresaron los parlamentarios a la canciller Urrejola.

Además, los legisladores gremialistas aseguraron que durante la sesión la diputada Hertz se negó a tomar la unanimidad para enviar dicho oficio, impidiendo también que se sometiera a votación la solicitud, tal como lo establece el Reglamento de la Cámara de Diputados. Por lo mismo, resolvieron censurar a la presidenta de la instancia, cuya moción deberá votarse durante la próxima semana.

“Nosotros solicitamos oficiar a la ministra de Relaciones Exteriores para que nos explicara lo que está ocurriendo con las designaciones de los representantes de nuestro país en el extranjero, porque sumado al caso de Sebastián Depolo en Brasil, donde el gobierno sigue esperando por un beneplácito que no finalmente llegará, ahora nos enteramos de los graves problemas administrativos que advirtió el cónsul de Chile en Barcelona respecto a la designación del señor Germán Berger Hertz, quien es hijo de la diputada Hertz”, explicaron los parlamentarios UDI.

Sin embargo, una vez que los parlamentarios gremialistas presentaron dicha moción, recién ahí la diputada Hertz decidió someter a votación el mencionado oficio, el que finalmente fue rechazado por la mayoría de los integrantes, aunque sí se aprobó -con el voto en contra de la presidenta- invitar a la canciller Urrejola para que se refiera justamente al caso de Berger Hertz.

“(...) Actuó de manera absolutamente arbitraria frente a una solicitud legítima que hicimos como parlamentarios. Ella como madre tiene todo el derecho a defender la designación de su hijo en un cargo público, pero para eso debió inhabilitarse de la discusión y no lo hizo. Por lo tanto, y considerando además que se negó a tramitar nuestra solicitud de oficio, decidimos solicitar su censura y esperamos que así proceda”, insistieron Labbé y Moreira a través de un comunicado en conjunto.

Más tarde y en su defensa, la abogada precisó a través de Twitter que “me negué a oficiar a la Cancillería para que ésta informara sobre los ‘protocolos’ en la designación de embajadores. Esa es una facultad del Presidente de la República y quienes pertenecen a la Comisión de Relaciones Exteriores deberían saberlo. Se sometió a votación”.