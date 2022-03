Canciller defiende designaciones de embajadores políticos de Gabriel Boric: “No hay premios de consuelo, es cosa de ver los currículums de quienes han sido nombrados hasta la fecha”

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, defendió esta jornada la designación de embajadores políticos por parte del Presidente, Gabriel Boric.

Los recientes nombramientos formales de Paula Narváez (ONU), Sebastián Krajlevic (OEA), Francisco Saffie (OCDE), además de los que han trascendido de Juan Gabriel Valdés (Estados Unidos) y Bárbara Figueroa (Argentina), han generado una serie de cuestionamientos en la oposición, quienes han acusado al Mandatario de no cumplir con su promesa de campaña de que los cargos de embajadores no serían “premios de consuelo”.

“Recién se ha formalizado el nombramiento de 8 embajadores, cuatro de los cuales son de carrera y los otros cuatro nombramientos políticos, manteniendo la paridad de género. Es cosa de ver los currículums de esas cuatro personas que han sido nombradas ante la ONU Ginebra, ONU Nueva York, OEA y la OCDE, para darse cuenta que ahí no hay ningún premio de consuelo”, comenzó diciendo la Canciller.

En ese sentido la secretaria de Estado insistió en que “no hay premios de consuelo, es cosa de ver los currículums de quienes han sido nombrados hasta la fecha para entender que no hay premios de consuelo”.

“El Presidente se comprometió en octubre pasado con la Asociación de Funcionarios de Carrera a continuar un poco lo que ha sido la práctica de que el 80% de los embajadores sean funcionarios de carrera y al rededor de un 20% sean embajadores políticos. Lo que el Presidente está haciendo es primero hacer uso de una prerrogativa, los embajadores son designados y son personas de confianza del propio Presidente y él lo que está haciendo es hacer uso de esa prerrogativa”, complementó. Y añadió enfática en que “vamos a seguir respetando este 80%-20%”.

La ministra Urrejola sostuvo, además, que “me parece que es parte de las atribuciones del Presidente en aquellas áreas que son más sensibles para la política exterior o también para la política interna, que él tenga la posibilidad de nombrar gente que es más cercana políticamente al proyecto de gobierno, pero siempre buscando personas con todas las capacidades del cargo y a su vez respetando lo que es la carrera diplomática”.

En esa misma línea explicó que “el Presidente, en los nombramientos políticos, lo que hemos buscando son criterios que tienen que ver con las capacidades políticas, con las capacidades, con su propio currículum y también con la relación que queremos mejorar con determinados países y me parece que cuestionar la idoneidad de las personas, por simplemente no estar de acuerdo con sus posiciones políticas no es la mejor manera”.