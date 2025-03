Cariola por caso Sierra Bella: “No le deseo a ninguna mujer que, en un momento tan especial, sea objeto de una acción como la que me ha tocado vivir”

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), volvió a referirse este miércoles al allanamiento sufrido en su vivienda, por el presunto delito de tráfico de influencia, en el marco del caso de la fallida compra de la clínica Sierra Bella por parte del municipio de Santiago, mientras se encontraba hospitalizada para dar a luz a su primer hijo.

Esto, luego de que se generara una serie de cuestionamientos a la diligencia encargada por la Fiscalía Regional de Coquimbo y la Policía de Investigaciones (PDI) en el departamento de la legisladora, la que se generó debido a una serie de conversaciones entre Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, los que develarían la injerencia de la diputada en la fallida adquisición del inmueble.

En detalle, en el marco de la investigación se incautó el teléfono de la exjefa comunal, del cual se recuperaron conversaciones que mantuvo con Cariola, donde -además- se desprende que esta última habría realizado gestiones para interceder en favor de dos empresarios chinos, quienes serían sus amigos, y así obtener patentes de alcoholes para sus negocios en Santiago.

El trabajo policial y de la Fiscalía fue ampliamente criticado por ministras de Estado: Carolina Tohá (extitular de Interior), Aisén Etcheverry (vocería), Antonia Orellana (Mujer y Equidad de Género) y Jeannette Jara (Trabajo y Previsión Social), aunque fue respaldado por el fiscal nacional, Ángel Valencia.

En ese contexto, Cariola emitió un comunicado en que señala que este miércoles fue dada de alta y se encuentra en su vivienda, junto a su primogénito Borja.

“Borjita está bien, nació sano y yo con mucho esfuerzo, a pesar de la tensión y evidentes dificultades que he tenido que enfrentar durante estos días, estoy logrando tener la calma necesaria para amamantarlo y darle los cuidados que un recién nacido necesita”, resaltó Cariola.

La presidenta de la Cámara Baja, agregó que “sin duda que no le deseo a ninguna mujer que en un momento tan especial como es dar a luz, sea objeto de una acción como la que me ha tocado vivir. Como autoridad de la República estoy siempre disponible a colaborar con la justicia y reitero que he actuado siempre apegada a la ley”.

En esa línea, agradeció los mensajes de apoyo recibidos. “Me sirven mucho para sentirme acompañada y me dan mucha fuerza. Espero pronto recuperar todas mis condiciones para realizar mi defensa”, anunció.

“Por mi parte, seguiré como siempre trabajando por Chile, por sus mujeres, niños, niñas, adultos mayores, por sus trabajadores y trabajadoras, por los más humildes y excluidos, como lo he hecho siempre a lo largo de mi historia”, aseguró la diputada.