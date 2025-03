Jara versus Jadue: crece pugna presidencial en el PC tras la negativa de Bachelet

La improvisada primera declaración que hizo la hasta ayer ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), para anunciar que dejaba su cargo tuvo un efecto colateral. A esa misma hora el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, esperaba dar un punto de prensa para referirse al allanamiento que el lunes afectó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC).

Sin embargo, la declaración de Carmona tuvo que retrasarse y el foco las preguntas de los medios también. El tema presidencial volvió a ser prioridad.

Pero había otro pendiente más: la decisión de la expresidenta Michelle Bachelet (PS). A esas alturas ya había trascendido que esta semana sería clave para conocer su determinación, pero si se mostraba a favor de postular nuevamente a la Presidencia, las proyecciones entre los comunistas era que la colectividad se terminaría inclinando por apoyarla.

La negativa de Bachelet, expresada este miércoles, terminó por aclarar el panorama y dio más valor a la definición que había tomado el partido el pasado 1 de marzo: que el 15 de marzo van a zanjar a su abanderado.

Valparaíso, 1 de junio de 2023 Michelle Bachelet llega al Congreso Nacional para la cuenta pública 2023. Sebastián Cisternas/Aton Chile

“La definición de cuál es nuestra candidatura la hará el pleno del comité central el día sábado 15 (de marzo). Hay nombres distintos que tienen tareas diferentes (…), ni está cerrado tampoco el camino de que en un evento que nosotros creamos según nuestra competencia, nuestra soberanía, levantar una candidatura de no militancia del partido como lo hemos hecho otras veces”, indicó Carmona este martes.

Pero en el pleno del sábado 1 de marzo también hubo un intento de su timonel por bajar las tensiones y proclamaciones. De hecho, cuestionó a alcaldes y comunales por salir a marcar públicamente su postura respecto a las presidenciales. Sin dar nombres, todos entendieron que se refería a Daniel Jadue (PC) y a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC).

Ambos son las principales cartas del PC. Jadue ya se mostró disponible para nuevamente representar a su partido como abanderado presidencial; mientras que Jara, cada vez que se le consulta dice que es una decisión que debe tomar la colectividad y que está concentrada en su actual labor como ministra de Estado.

Este miércoles, durante el lanzamiento de un libro sobre Gladys Marín, la secretaria de Estado reiteró que “claramente voy a esperar, tanto en lo que resuelva el Partido Comunista como el Presidente de la República, en tanto mi cargo depende de él. Pero es una discusión que en el PC todavía no se ha dado y que en base a los supuestos no puedo opinar todavía”.

Pero el escenario sigue abierto en la interna comunista. Carmona dijo este miércoles, en radio CNN Chile, que el hecho de que se hable del exalcalde de Recoleta y de la ministra Jara, “no cierra que alguien haga una propuesta que pueda ser tercer nombre o cuarto nombre”.

De todas maneras, la división está. A pesar que en el entorno de Jadue aseguran que la instalación de Jara como presidenciable viene desde los medios y que su sector representaría un 15% de la interna del partido, hay “jaduistas” que afirman que se debe analizar bien lo de la ministra, ya que a estas alturas -creen- no se puede descartar a ninguno.

La situación judicial del exjefe comunal, en arresto domiciliario total, no genera impedimentos legales para que pueda postularse. El punto, dicen en su entorno, es si el partido se atrevería a proclamarlo en estas circunstancias.

Marcelo Hernández/Aton Chile

Al menos la secretaria general de la tienda, Bárbara Figueroa (PC), afirmó este miércoles en radio Pauta que “acá lo clave, no es que es un impedimento para el partido solamente. No hay un impedimento legal inclusive. Acá hay consideraciones de todo tipo, y por eso nosotros, lo que hemos señalado es que en materia del debate presidencial, nuestra primera y gran mirada y objetivo es cómo contribuimos al debate del sector respecto de que las fuerzas que somos parte de este gobierno, que somos parte de la coalición, podemos contribuir no solo con nombres, sino que particularmente con proyectos”.

Lo anterior es mirado con atención entre los cercanos a Jara, que tienen una mirada crítica sobre que no se haya determinado ninguna sanción interna contra el exalcalde. Así, afirman que, de ser proclamado, podría producirse un quiebre en la colectividad, incluso si se resolviera favorablemente para Jadue el proceso judicial en su contra.

Los “jaristas”

Está más o menos claro quiénes están en favor de impulsar la candidatura de Jeannette Jara para la presidencial. Detrás de su nombre están todos los ministros PC del gabinete, partiendo por su compañera en el comité político, Camila Vallejo, quien hoy se encuentra en reposo por su posnatal.

En ese grupo también entran Nicolás Cataldo (Educación) y Jaime Gajardo (Justicia). Todos ellos tienen en común que no pretenden empujar la candidatura de Jadue, ya que el tono del exalcalde sería sumamente anti-gobierno del Presidente Boric, quien los eligió como ministros de Estado.

Chile's Labor Minister Jeannette Jara celebrates, along with other ministers and parliamentarians, the approval of a bill to reform the country's private pension system, in the congress in Valparaiso, Chile, January 29, 2025. REUTERS/Rodrigo Garrido

El bloque ha sido catalogado como “gobiernista” y también hay otras figuras como la presidenta de la Cámara, Karol Cariola; la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler; o su par de Lo Espejo, Javiera Reyes. Esta última, sin ir más lejos, llegó a plantear, en entrevista con La Tercera, que “la ministra Jara sería una tremenda candidata en la papeleta”.

En este grupo también está el exministro Marcos Barraza, quien este año, tras la pérdida de Santiago por parte de Irací Hassler, se fue a trabajar como uno de los principales asesores de Jeannette Jara en el Ministerio del Trabajo.

Su vínculo con Jara -que data de años- no ha quedado solo en eso. Desde distintos espacios del PC lo sindican a él como el principal articulador de una potencial candidatura de la titular del Trabajo.