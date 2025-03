Gobierno sale en defensa de Karol Cariola tras allanamiento en su casa a horas de dar a luz

La jornada de este lunes se dio a conocer que la casa de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, fue allanada por la PDI tras la aparición de una nueva arista vinculada al denominado caso Sierra Bella, la cual tiene como protagonista a la parlamentaria PC.

La Fiscalía Regional de Coquimbo confirmó esta nueva arista del caso, que se abrió luego de que se encontraran una serie de chats que develarían la injerencia de la congresista en el fallida compra del inmueble.

La diligencia fue rápidamente cuestionada por el mundo político. Y es que, el procedimiento se llevó a cabo a sólo horas de que la parlamentaria diera a luz a su primer hijo.

Por eso, las críticas apuntan a que pudo haberse realizado en un mejor momento, considerando la situación que enfrentaba la diputada.

Este martes, el gobierno se sumó a estos cuestionamientos y salió en defensa de la congresista. Hasta el momento son tres las ministras que si bien enfatizan la importancia de la investigación, manifiestan también su negativa frente a los tiempos.

Una de ellas, fue la ministra vocera (s), Aisén Etcheverry, quien declaró: “Nosotros somos muy respetuosos de la independencia de los poderes y de las acciones de la Fiscalía, pero creo que todas quienes hemos pasado por un parto, no podemos sino empatizar y preguntarnos respecto de la oportunidad”.

Mario Tellez / La Tercera

“En general, estas diligencias tienen un plazo, su hijo había nacido hace pocas horas, y el proceso de parto, insisto, todas quienes hemos pasado por eso, entendemos lo que significa en el cuerpo, en las hormonas, en fin, en todo el proceso (...) Creo que las diligencias judiciales tienen que tener una cuota de humanidad también”, añadió.

Asimismo, la titular de la Mujer, Antonia Orellana, marcó: “Creo que todas las que hemos pasado por un parto no podemos sino preguntarnos: ¿Era necesario en ese momento? No hay mucho más que comentar”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile

Por último, y también de manera escueta, la líder del Trabajo, Jeannette Jara, señaló: “Evidentemente como parte del Ejecutivo, no corresponde que yo pueda realizar algún tipo de cuestionamiento, más allá de lo que pueda pensar, y no solo yo. Me imagino que en particular las mujeres de este país que han tenido bebé y que sabemos lo que se pasa en ese momento”.

“Pero bueno, cada uno sabe el momento que elige, y creo que claramente no era el único momento en que esta diligencia se podía hacer”, cuestionó la ministra.