Jara por allanamiento a casa de Cariola a horas de su parto: “No era el único momento en que esta diligencia se podía hacer”

La mañana de este martes, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), se sumó a los cuestionamientos al allanamiento de la PDI a la casa de la diputada Karol Cariola (PC) a horas de haber a dado a luz a su primer hijo.

Lo anterior, debido a la aparición de una nueva arista vinculada al denominado caso Sierra Bella, la cual tiene como protagonista a la presidenta de la Cámara Baja y donde se indaga el delito de tráfico de influencias.

Bajo este marco, tras ser consultada por el tema en un punto de prensa sobre la actualización del registro social de hogares, la titular del Trabajo señaló: “Evidentemente como parte del Ejecutivo, no corresponde que yo pueda realizar algún tipo de cuestionamiento, más allá de lo que pueda pensar, y no solo yo. Me imagino que en particular las mujeres de este país que han tenido bebé y que sabemos lo que se pasa en ese momento”.

Sebastian Cisternas/Aton Chile

“Pero bueno, cada uno sabe el momento que elige, y creo que claramente no era el único momento en que esta diligencia se podía hacer”, cuestionó la ministra.