Presidente del PC cuestiona la forma en que se realizó allanamiento a la diputada Cariola: “¿Por qué la urgencia?”

Esta mañana el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió al allanamiento que el día de ayer la Fiscalía Regional de Coquimbo realizó en la casa de la diputada Karol Cariola (PC), en el contexto de las indagatorias por el caso Sierra Bella. Al respecto, Carmona cuestionó la forma en la cual se realizó el operativo, señalando que podría haberse realizado de otra forma ante el conocimiento público del nacimiento del hijo de la parlamentaria el mismo día.

En conversación con radio ADN, Carmona explicó su punto de vista: “¿Por qué? Si tenemos espacios desde el punto de vista legal, si hay posibilidades de que no se afecte una investigación que esté en curso, y existen tiempos en que uno se pueda manejar, ¿por qué la urgencia?, pasando por sobre una situación que es muy puntual que era de dominio público, que era el nacimiento del hijito de Karol”.

Todo esto en el contexto del operativo policial que se llevó a cabo el mismo día que Cariola tuvo el nacimiento de su primer hijo, Borja, y que terminó con la incautación de un notebook y un teléfono celular en el domicilio de la diputada Karol Cariola Oliva, el cual se llevó a cabo por el presunto tráfico de influencias, en el marco de la investigación del caso Sierra Bella.

El exdiputado también se refirió a los mensajes de Whatsapp que la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados mantuvo con la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler y que fueron revelados tras la incautación, en los cuales se observa la proposición de Cariola en la creación de una clínica con perspectiva de género. Al respecto, Carmona señaló no ver malas intenciones.

“Hay de por medio una motivación sana de un ejercicio de tarea pública en beneficio de un sector abiertamente sensible, un sector necesitado, y no hay de por medio, no siento ahí yo, ni un mecanismo que haga que una opinión sobre qué importante sería que tuviéramos tal o cual cosa, en este caso una clínica vinculada a las mujeres más vulnerables, así lo entendí yo”, indicó.

Sin embargo, también fue enfático en detallar que desde el PC colaborarán con la investigación: “Nos gustaría mucho que la investigación, además de ser a fondo, de ser rigurosa, sea todo lo diligente y ágil, que despeje cualquier duda al respecto. Y esa es nuestra mirada por hoy”.