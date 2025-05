Carlos Cáceres: “La derecha siempre se ha perfilado con caudillismos, con pensamientos propios. Y lo vemos en las diferentes candidaturas”

A sus 84 años, Carlos Cáceres está totalmente al día y sigue con atención los principales debates que se están dando en el mundo empresarial y político, sobre todo de la derecha. No por nada estuvo a cargo, hace dos semanas, de presentar y entrevistar al economista español Jesús Huerta de Soto —de quien es amigo— en el auditorio del Instituto Libertad y Desarrollo, que se llenó de gente que buscaba escuchar a uno de los referentes de Javier Milei. Cáceres —economista, director de empresas, expresidente del Banco Central y el último ministro del Interior de Pinochet— dice que mira con preocupación la división en la derecha, que —afirma— tiene ideas centrales que la unen y “matices” que la separan. Además, asegura que entre Kast, Matthei y Kaiser, este último debería dar un paso al costado para asegurar una victoria en noviembre próximo.

Esta semana se inscribieron los candidatos a la primaria y la derecha no logró ponerse de acuerdo. Matthei, Kast y Kaiser van directo a la primera vuelta. ¿Por qué no se logró?

Es muy lamentable que no se haya producido la unidad que representó el 62% que obtuvo el rechazo al primer acuerdo de la Convención Constitucional. Lamento que no se haya mantenido esa unidad, que evidentemente era, primero, de ideas y, segundo, de propósitos. Y cuando uno analiza las diferentes candidaturas de la derecha, yo creo que hay muchas más cosas que las unen. Aquí ha primado un interés de carácter partidista y personal, lamentablemente, por encima de los intereses que hoy requiere el país para lograr una Presidencia de la República que —unida a una lista parlamentaria en la cual se debe dar la unidad a los partidos— pueda producir la reconstrucción que se necesita después del gobierno del Presidente Boric.

¿Y qué es lo que une hoy a Chile Vamos, libertarios y republicanos?

Para mí es la idea de la libertad. Creo que eso une a las cinco personas que hoy representan el pensamiento de la derecha o de la centroderecha.

¿Incluye a Ximena Rincón y los socialcristianos?

Los incluyo, porque públicamente han reconocido que el valor moral de la libertad es lo que debe ilustrar, de alguna manera, el sentimiento y la reconstrucción de la sociedad chilena.

Y si eso los une, ¿qué es lo que divide a estas derechas?

Bueno, son los famosos detalles que, a la larga, aparecen como más importantes que la idea central. Por ejemplo, en el debate de la reforma previsional, José Antonio Kast y Johannes Kaiser mostraron una posición distinta a la de los partidos de Chile Vamos y eran diferencias que podríamos calificar de matices, pero que no deberían generar la desunión que se ve. Espero que si los cinco candidatos van finalmente a la primera vuelta, el debate sea para discutir los planteamientos que representan al gobierno del presidente Boric, y no las diferencias o matices que hay entre cada una de estas cinco personas.

De hecho, es el acuerdo previsional, en el fondo, el que hace que Kaiser diga que no va a ir a una primaria con Chile Vamos. ¿Usted cree que Chile Vamos erró el camino al acordar con el gobierno?

Hay aspectos en los que no estoy de acuerdo, pero creo que la defensa de la capitalización individual, que es el centro de la reforma previsional, se mantuvo. Me preocupan ciertos aspectos, como por ejemplo el manejo que va a hacer el Estado a través de este Consejo, de recursos muy importantes que van a provenir del porcentaje de la cotización que va a ir como préstamo al Fisco. ¿Qué razón había para eso? ¿Por qué no se dejaba que fueran las mismas AFP? Normalmente, en el manejo del Estado priman más aspectos políticos que económicos.

¿Se abrió una puerta innecesaria?

Se abrió una puerta absolutamente innecesaria, porque hay pruebas de que los recursos financieros se han administrado bien, se han generado altas rentabilidades que han permitido generar altas pensiones. Y se ha culpado al sistema de las AFP por factores que no tenían responsabilidad. Las famosas lagunas previsionales, un hecho muy lamentable, culpa de todos nosotros de no haber elevado los porcentajes de cotización, sabiendo que la expectativa de vida ha aumentado de los 62, 63 años, el año 1980, cuando parte el sistema previsional, con la expectativa de vida de casi 80 años de hoy. ¿Quién iba a financiar esa diferencia de expectativa de vida? Evidentemente que el aumento de la cotización.

En vista de la división que provocó en la derecha, ¿Matthei cometió un error al haberse jugado por este acuerdo?

No, una candidata que tiene las principales posibilidades de llegar a la Presidencia de la República tenía que plantear su punto de vista, y en toda decisión política ocurre eso, hay beneficios y costos.

Ahora, esto generó un quiebre mayor con estas dos derechas.

Exactamente, y es un muy lamentable costo, porque las ideas centrales, que es la libertad —que ilustra todavía el régimen de pensiones porque su punto principal, la capitalización individual, sigue vigente— no se tocó. Y recordemos que ese era el ánimo de la ministra del Trabajo. Ella mencionó en varias oportunidades “no más AFP”…

¿Con estos cinco candidatos que van a primera vuelta, la derecha arriesga ganar la Presidencia?

Yo creo que sí, en la vida política no se le puede dar seguridad a eso. Y cuando, lamentablemente, cinco candidatos van a repartirse la votación de quienes son de centroderecha o derecha, evidentemente el perder la elección es un riesgo que hay que considerar. Sobre todo frente a una posición centralizada de los partidos que apoyan el gobierno del Presidente Boric.

En 2018, hace siete años, usted dijo: “¿Qué es la nueva derecha? Derecha hay una sola". Le quiero preguntar: ¿con el auge de republicanos y libertarios, usted sigue pensando lo mismo?

Me hace pensar su pregunta... Hay elementos que unen a los que hoy representan las diferentes candidaturas presidenciales, que es este valor central de la libertad proyectada en todos los aspectos de la sociedad chilena.

¿En términos de proyecto político, a usted le parece que sigue siendo una sola derecha?

No hay todavía programas concretos, pero hay un elemento de común denominador: crecimiento y seguridad, y esos dos conceptos unen a los cinco candidatos de la centroderecha. Hay distintos enfoques de cómo van a garantizar o favorecer el crecimiento, de cómo van a enfrentar este tema tan complicado que es el de la seguridad, del terrorismo en Chile, pero si uno mira esos dos aspectos hay efectivamente un planteamiento de derecha. Uno solo.

¿Y las diferencias son de estilo?

Son matices, que son también muy legítimos. Es lo que uno ve también en los partidos de la izquierda. También existen matices entre el Partido Socialista, el Frente Amplio, el PPD. Pero, ¿qué es lo que suena? La idea de que el Estado tiene que tomar mucho más responsabilidad en la vida de la sociedad.

José Antonio Kast no estaría para nada de acuerdo con usted. El dice que su proyecto es muy distinto del de Chile Vamos, que es una derecha coherente, valiente, que dice lo que piensa, etc. ¿Usted ve esa distinción?

Yo estaría en desacuerdo con José Antonio en ese sentido. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que él viera primero, por sobre todo, lo que nos une.

¿Cómo calificaría a estas nuevas derechas, a los libertarios y republicanos? Hay quienes las tildan de ultra, extremas, radicales...

Yo no los califico, son matices del pensamiento central de la derecha, pero eso no debería ser obstáculo para que en los momentos graves que está viviendo el país se genere la unidad a la cual todos aspiramos.

¿Usted no ve en ello un pensamiento más extremo?

No veo un pensamiento más extremo realmente. Cuando se habla de la extrema derecha, creo que ese es un perfil político que le quiere dar el gobierno del Presidente Boric y los candidatos de izquierda. Eso tiene algo de marketing, para colocar a los ciudadanos en una situación de polarización.

¿A qué atribuye el auge de estas fuerzas por la derecha de Chile Vamos? ¿Es porque la derecha tradicional se moderó?

Creo que se generó la idea de que Chile Vamos había entregado, respecto fundamentalmente de la reforma previsional, más de lo que el otro sector de la derecha piensa que se debería haber entregado...

¿Es la reforma previsional el principal “parteaguas” entre estas tres fuerzas?

Así es.

¿Con cuál de estas derechas se siente más cómodo?

Me siento cómodo con la derecha inspirada en ese valor central de la libertad. La libertad unida al ejercicio de la responsabilidad individual. Ese orden social es el que realmente genera las condiciones para la economía, que genera a su vez un bienestar para todos.

¿Eso significa que para usted es lo mismo votar por Matthei, Kaiser o Kast?

Yo no votaría por Kaiser. No me representan en absoluto sus planteamientos. ¿Por qué? Porque creo que él busca diferenciarse sin aspirar a buscar los elementos que unen el pensamiento de la derecha. La Evelyn ha buscado efectivamente la unidad. Lamentablemente, no ha encontrado una respuesta favorable en Kast ni en el otro candidato.

¿Hay mucho personalismo en la derecha?

Yo creo que sí. Y eso no es nuevo. La derecha siempre se ha perfilado con caudillismos, con pensamientos propios. Y lo vemos en las diferentes candidaturas. Pero nuevamente creo que frente a la posibilidad de que se mantenga un gobierno de izquierda en Chile, con todas las consecuencias y la experiencia de los últimos cuatro años, este momento crítico requiere enfrentar unidos la reconstrucción que se debería iniciar el 11 de marzo del próximo año.

En todo caso, el surgimiento de estas fuerzas es un fenómeno mundial. Se ha visto en España, en Francia, en Argentina. ¿Por qué está pasando esto a nivel mundial?

Siempre tengo en la mente un libro que leí hace muchos años de un destacado filósofo que falleció a fines del año pasado, Juan Antonio Widow, que habló en un libro del hombre como animal político. Y planteó la democracia en un doble sentido. La democracia como forma de gobierno y como forma de vida. La democracia como forma de gobierno es la que permite que la ciudadanía concurra a actos electorales para elegir presidentes de la república, senadores, diputados, concejales, en fin. Pero tan importante como la anterior es la democracia como forma de vida, aquella que abre las opciones para que sea el ejercicio de la responsabilidad individual lo que realmente conduzca.

¿Qué es lo que ha pasado? Nos hemos contentado con la democracia como forma de gobierno. Hay elecciones, se eligen los presidentes, los diputados, los senadores, pero cuando vamos a ver las decisiones del individuo frente a la educación, frente a la seguridad social, a la salud, y esas tareas las asume el Estado, se cumple la formalidad de la democracia, pero no se cumple el otro aspecto importante que es la democracia como forma de vida. Y eso ha traído aparejado esta desilusión de la democracia. Entonces estas fuerzas que promueven la idea de un Estado más reducido, ampliando los espacios para el ejercicio de la responsabilidad individual, comienzan a generar esta dicotomía que uno ve en muchos países.

Eso quiere decir que ante este descontento con la democracia están apareciendo estas fuerzas de derecha más disruptivas.

Exactamente. Y quieren que nuevamente esa responsabilidad individual sea la que tenga la preponderancia en la vida de la sociedad.

¿Libertarios y republicanos son más disruptivos que Chile Vamos?

Tengo mis dudas realmente respecto de Kaiser, porque no he leído sus planteamientos conceptuales, cuáles son sus elementos diferenciadores. José Antonio me llama la atención porque fue candidato presidencial, y si uno quisiera mirar a fondo sus planteamientos y compararlos con los de Chile Vamos, el mínimo común denominador sería bastante más amplio de lo que uno puede observar en la campaña presidencial.

O sea, Kaiser es más disruptivo que Kast.

Exactamente. Está generando esta posición más polarizada. Si Kaiser me pidiera un consejo le diría “¿por qué no te retiras?“. Y ”piensa en tu candidatura a senador, genera una experiencia política y en cuatro años más tienes la puerta abierta para ser candidato a la Presidencia".

¿Qué incentivos tendría él para retirarse ahora?

El incentivo es pensar qué es lo bueno para el país. Tan simple como eso. Yo invitaría a aquellos que no tienen un respaldo significativo a que mediten y ojalá retiren la candidatura. No creo que José Antonio piense en retirarse, porque desde un comienzo dijo “voy a llegar hasta el final” y es un hombre que ha demostrado una consecuencia notable. La persona que podría retirarse evidentemente sería Kaiser.

¿Esta división entre las derechas está generando preocupación en el empresariado, por ejemplo?

Sí, genera preocupación. Tengo bastante vinculación con el sector empresarial y un tema que se debate incluso en los directorios de las empresas es realmente cuáles son los efectos que puede tener el no generar esta unidad, que evidentemente va a afectar el panorama económico. Esto se une a otros aspectos que preocupan al sector empresarial, como es la nueva política comercial de los Estados Unidos.