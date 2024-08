Carmona marca diferencias con Boric al decir que Venezuela “no es dictadura”, a pesar de que PC no reconoce triunfo de Maduro

Cinco horas de discusión tuvo la comisión política del Partido Comunista para zanjar su postura ante las elecciones presidenciales de Venezuela que se realizaron el pasado 28 de julio.

La instancia se citó de forma extraordinaria para este sábado en la Casa Museo Michoacán de La Reina. Allí, en el calor del debate, se decidió que, institucionalmente, por ahora no reconocerán el triunfo “autodeclarado” de Nicolás Maduro. Con ello, se fijaba cierta neutralidad ante la cuestión venezolana que hoy divide a la militancia comunista.

Así quedó consignado en el comunicado emitido durante este domingo por el PC, en el que se insistió en “el llamado de países de la región a entregar el desglose de las actas del proceso eleccionario, lo que debe ser validado por veedores internacionales imparciales”.

Esto, a contrapelo de la postura que fijó el gobierno del Presidente Gabriel Boric, donde la idea de esperar las actas ya quedó atrás y el Mandatario acusó un “fraude” electoral, que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela terminó de “consolidar”.

“Estamos frente a una dictadura que falsea elecciones”, dijo también el Presidente este jueves.

Aunque la posición del PC no recogía las críticas de Boric, le hacía un guiño al Mandatario. Junto con no reconocer el triunfo de Maduro, reforzaba en su primer punto que “reafirmamos que la política exterior de Chile es conducida por el Jefe de Estado, y respetamos plenamente esa prerrogativa”.

Esta mención, que incluso se acercaba a un respaldo a Boric, era un elemento que había sido defendido públicamente por Jara, Vallejo y Cataldo, además de la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC).

Además, el PC señaló que “dentro de los valores que sustentan nuestra acción política”, reivindicaban “su compromiso inquebrantable con la democracia, el pluralismo y los derechos humanos. A lo largo de nuestra historia, hemos defendido con orgullo la lucha democrática y de justicia social de la clase trabajadora y del pueblo chileno en general. Nunca hemos promovido ni respaldado golpes de Estado y seguimos comprometidos con la construcción de una sociedad más justa y equitativa”.

Esa redacción, sin embargo, se vio teñida este mismo domingo con las nuevas declaraciones del presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, en TVN, donde abiertamente discrepó de lo expresado por Boric y señaló que el régimen de Maduro “no es dictadura”. “Nosotros no compartimos (esa afirmación del Presidente), no tenemos esa conclusión. (...) Es una lectura distinta y que la hacemos con respeto”.

Tonos distintos

Si bien Carmona señaló en esa entrevista que hablaba a nombre del PC, esa referencia no fue incluida dentro del comunicado comunista, porque precisamente dividía a la filas del PC. De hecho, hay militantes que coinciden con Carmona, pero hay otros que sí sostienen en privado que Maduro lidera una dictadura.

Incluso, en el mismo ánimo de mantener una neutralidad, la declaración oficial del PC llamaba explícitamente a “la comunidad internacional a abstenerse de adoptar posturas que puedan fomentar un clima de confrontación en Venezuela, que agudicen la crisis a niveles extremos. Toda solución debe ser en el marco del irrestricto respeto de los derechos humanos”.

El problema es que esta tensión interna también deja en mal pie la relación del PC con el resto de fuerzas del Ejecutivo, cuyos dirigentes se verán las caras este lunes en la sede del Partido Socialista.

En las otras colectividades oficialistas tampoco se sienten cómodas con la postura adoptada por los comunistas en el caso de Venezuela.

Dentro del oficialismo, de hecho, se toman de las palabras que esgrimió el propio Presidente Boric el jueves pasado, cuando advirtió que “cuando se identifica a la izquierda continental con lo que está sucediendo en Venezuela, nos hace muy mal a todos. Por lo tanto, yo marco una distancia clara y definitiva. No creo que nadie, con convicciones democráticas que hoy día crea en el valor de la soberanía del pueblo, pueda defender lo que está pasando en Venezuela”. “Esa no es la izquierda que a mí me representa”, dijo también el Mandatario.

Como sea, el mismo Carmona llamó a que la postura del PC no afecte las relaciones internas de la alianza de gobierno, así como aseguró que la permanencia de la tienda dentro del Ejecutivo no está en duda, ya que ellos creen en “la diversidad”.

Cita en La Reina

La comisión política del partido, que se reunió este sábado, es el equivalente a una mesa directiva de otras colectividades.

En el caso del PC es liderada por Carmona y la secretaria general, Bárbara Figueroa. Además, también forman parte de ellas figuras como Cariola; el senador Daniel Núñez; el exconvencional Marcos Barraza, el expresidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, las diputadas Lorena Pizarro y Daniela Serrano, el periodista Juan Andrés Lagos, Cinthy Miskulini, la exalcaldesa Claudina Núñez, y la ministra Vallejo. En esta ocasión también participaron los secretarios de Estado Jeannette Jara (Trabajo) y Nicolás Cataldo (Educación), invitados como autoridades del PC en el Ejecutivo.

Dentro del encuentro en La Reina el primer expositor fue el encargado de las relaciones internacionales del PC, Claudio de Negri, quien hizo una exposición de la cuestión venezolana a los presentes, dando paso un debate entre los miembros de la comisión política.

En la interna comunista no esconden que la situación en Venezuela divide a la militancia. Por un lado, está la generación que históricamente ha apoyado el actuar de la administración de Maduro y, previamente, de Hugo Chávez. Allí hay figuras como el propio Carmona, el otrora alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (quien era parte de la misma instancia directiva hasta antes de su formalización); las diputadas Carmen Hertz o Lorena Pizarro; o el exasesor del Ministerio del Interior, Juan Andrés Lagos.

Por otro lado, también se ha posicionado dentro del partido un sector que no respalda el quehacer de Maduro en Caracas, similar a la línea del Presidente Boric, en donde están los ministros del PC, como Vallejo, Barraza, Cariola o Núñez.

Esta situación ha desembocado en que los secretarios de Estado comunistas queden en posiciones incómodas cuando vocerías de su partido se distancian de la mirada oficial del Ejecutivo. “En tanto, los ministros comunistas no dejen de cumplir con el máximo rigor, no sé por qué habría que tener un cuestionamiento a la gestión de ellos”, dijo también el líder PC sobre la situación en la que quedan Vallejo, Jara y Cataldo.

En ese sentido, se espera que durante esta jornada algunos ministros del PC -como Vallejo que todos los lunes hace una vocería en La Moneda- deban responder por los dichos que Carmona emitió en Estado Nacional de TVN. Allí, el timonel comunista abordó el comunicado que resolvió emitir su partido, pero agregó elementos que no estuvieron consignados dentro de la postura que fijó la colectividad de Vicuña Mackenna 31.

Carmona apunta a Cancillería

El presidente del PC no solo marcó importantes diferencias entre su postura y la que fijó el Presidente Boric. Durante la mañana del domingo, en conversación con Radio Nuevo Mundo, Lautaro Carmona también emplazó a la Cancillería por la declaración conjunta que firmó Chile este viernes a raíz de la crisis venezolana.

En el documento se rechazó “categóricamente el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela” y también se expresó la “profunda preocupación y rechazo por las violaciones a los derechos humanos perpetradas contra los ciudadanos que pacíficamente reclaman el respeto al voto de la ciudadanía y el restablecimiento de la democracia”. Este punto fue desconocido por el timonel PC durante este domingo.

Si bien parte del contenido no fue compartido por Carmona, desde el PC aseguran que las dudas surgieron principalmente por quienes son el resto de países firmantes de la declaración. Esto, porque Chile figura junto a gobiernos como el de Javier Milei en Argentina o el de Joe Biden en Estados Unidos. Además, también están Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

“Nos encantaría que hubiera alguna consideración por el país y el canciller o la Cancillería, desconozco quién es la titularidad en este caso, comentar abiertamente con el país por qué nos vimos obligados a estar en una firma con este grupo de países. Lo desconozco, he estado conversando regularmente con el gobierno en los espacios que tiene para relacionarse con los partidos, no en una exclusividad, sino como lo hace con los partidos, y no he tenido la fortuna de saber qué razón”, dijo Carmona en Nuevo Mundo.

Consultados por La Tercera, desde Cancillería respondieron sobre la declaración conjunta que “el comunicado suscrito es consistente con la posición que fijó el gobierno de Chile sobre el fraudulento resultado refrendado por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela”.