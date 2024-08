Carmona responde a Orellana tras cuestionamiento por respaldo a Maduro y advierte “cierto activismo” de ministros de Boric

“No necesitamos ese tipo de mensajes”.

Así respondió este martes el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a los cuestionamientos planteados por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, respecto al respaldo a Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales en Venezuela.

La noche del domingo en Tolerancia Cero, en referencia a la situación que vive el país vecino, la secretaria de Estado remarcó que “todas las personas que han defendido a este régimen en esta situación, se van a poner muy rojas cuando se abra la cárcel del Helicoide”.

De acuerdo a la ministra, eso “incluye a todas las personas que actualmente están defendiendo algo que es indefendible”, como es el caso del PC, el Grupo de Puebla o Podemos de España, especificó, junto con “todas las personas que han señalado que esto está dentro de los límites de lo aceptable”. Además, calificó el régimen de Maduro como dictatorial.

En diálogo con T13 Radio, en esta jornada Carmona retrucó esas críticas, al señalar que no entiende que haya secretarios de Estado de la administración del Presidente Gabriel Boric “que han intervenido con un cierto activismo que los disminuye como ministros”.

En ese sentido, sostuvo que ese tipo de declaraciones no aportan, ya que “la política es muy sensible, está en una etapa compleja”, y por lo tanto “hay que ayudar a construir conceptos, criterios, referencias, principios y no frases que puedan ser muy buenas cuñas, pero que en nada contribuyen a lo que debería ser la sinergia que las fuerzas políticas hagan en función de una humanidad que conviva con códigos políticos de paz”.

De acuerdo al presidente comunista, Orellana “tiene una tarea de ministra, o sea, representa el Ejecutivo”, y luego agregó: “No estoy entrando en otro debate, o sea, el derecho a esas opiniones, y todavía más drásticas, obviamente que la tienen todos, mi confusión está, por lo que asumo yo, puede crear confusiones, y eso es en tanto tiene una investidura, tiene obligaciones que yo no tengo, porque yo no soy ministro”.

Carmona también tuvo palabras para las críticas emitidas por el ministro de Vivienda, Carlos Montes: “Todos saben que el ministro Montes entregó opiniones respecto a comprender o no la posición del Partido Comunista. No sé si él estaba en esa misión del Ejecutivo”.