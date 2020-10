Carolina Goic, senadora DC: “He decidido no ir a la reelección, no voy a ser candidata a nada”

Sus mayores “hitos” en el Congreso, dice la senadora de DC Carolina Goic, tienen que ver con su vida personal. Durante su periodo como diputada, se la jugó por la extensión del posnatal hasta los seis meses, pero no fue hasta mediados de este año, relata Goic, que logró cerrar un ciclo y una lucha que venía impulsando desde hace tiempo: la Ley Nacional del Cáncer. Ese proyecto -que fue despachado en agosto de este año- la toca de cerca, tras padecer un cáncer linfático, que la obligó a someterse a quimioterapia y alejarse de sus labores por un tiempo.

Pero ahora, en esta entrevista, la senadora cuenta que está lista para cerrar otro capítulo, uno al que le ha dedicado ya 15 años de su vida: su rol en el Congreso. “No es fácil”, dice, respecto de su determinación de no disputar la reelección ni ninguna otra contienda.

Su decisión la conversó con su familia y sus cercanos, además de con quienes ha trabajado durante estos años en el territorio. De hecho, este viernes la expresidenta de la DC sostuvo una reunión por Zoom con cerca de 30 personas de su equipo, en la que les explicó y les dio a conocer la noticia.

En enero usted dijo que buscará tener otro periodo como senadora. ¿Ese sigue siendo su plan?

Desde esa fecha han pasado muchas cosas en nuestro país que han sido un remezón que debemos saber leer desde el mundo político. Le he dado hartas vueltas, he conversado mucho con mi familia, también con gente que me ha acompañado mucho en mi carrera política y he decidido no ir a la reelección como senadora, no voy a ser candidata a nada.

¿Por qué?

No es una decisión fácil. Me gusta mucho lo que hago y me entrego, con harta pasión y creo que la gente en Magallanes puede estar orgullosa del trabajo que ha hecho su senadora y que hice como diputada. Pero en esto uno tiene que actuar en consecuencia, he sido partidaria siempre del límite de la reelección, voy a cumplir 16 años en el Parlamento, entré a los 32, hoy tengo 47, y me parece que es suficiente para cumplir un ciclo e iniciar otro.

¿Notificó a la DC de su decisión?

Hablé con mi presidente de partido, también con los más cercanos, pero es una decisión muy personal.

¿Y ahora a qué se espera dedicar?

No me retiro de la política. Lo que pasa es que siento que el Parlamento es una camisa de fuerza para conectarse con la gente. Quiero iniciar un ciclo en un espacio que sea mucho más cercano a la ciudadanía. Quizás una fundación, pero eso es algo que voy a construir en el tiempo que queda. También quiero estar más tiempo con mi familia.

¿Ve alguien que podría competir por su cupo?

Me gustaría que fuera un DC. Ahora, los magallánicos queremos que nuestros representantes sean de Magallanes. Un camarada, Gonzalo Sáez, que es presidente del Colegio Médico, sería un lujo de candidato.

Cuando defendió el tema del fin a la reelección, la acusaron de querer “sacar por secretaría” al senador Bianchi. ¿Qué responde ahora?

Quienes me conocen saben que siempre he actuado por convicción. Ahora, no me extraña, del senador Bianchi hemos visto las máximas pequeñeces políticas. Fue capaz cuando estaba enferma de cuestionar mi cáncer con objetivos electorales. Esta semana él lanzó su candidatura como diputado y su hijo como senador, y es vergonzosa esa forma de aferrarse al poder de una familia.

¿Seguirá contribuyendo a la DC?

Creo que no tengo ninguna deuda con la DC, de ponerme al frente (ríe). Voy a seguir colaborando y honrando los valores y principios del humanismo cristiano, que hoy son más necesarios que nunca.

Esta semana la oposición no logró un acuerdo unitario para las primarias de gobernadores. ¿Cómo lo ve?

Me gusta este pacto que se inscribió y la posibilidad de hacer primarias, de que sea la ciudadanía la que defina a nuestros candidatos. Confío que en el caso de los alcaldes nos pongamos de acuerdo para garantizar la elegibilidad de los candidatos.

¿Fallaron como sector?

Lo que se ha logrado como pacto, donde está el PS, el PR, el PPD, la DC, Ciudadanos, me alegra. Hay otras cosas que han quedado en evidencia. La actuación del FA habla por sí sola, han cometido las peores prácticas, las que han criticado y van a tener que responder frente a la ciudadanía por eso. Uno de los resultados de esta semana es que hay mucha gente desilusionada de la oferta que hizo el FA y que no cumplió.

¿Responsabiliza al FA?

Lo que no puedes hacer en política es sentarte a negociar cuando a la par estás haciendo otra cosa. Esas son cosas básicas.

¿La DC se debe posicionar en este pacto para el resto de las elecciones?

Sí. En esto la DC jugó un rol importante, estableciendo el mecanismo de primarias y generando puentes para este pacto. Espero que sea un primer paso para generar la unidad necesaria para gobernar.

¿Es favorable para la DC quedar alejada del FA y el PC?

Nuestro país necesita reconstruir la ruta, generar acuerdos que sean mayoritarios, y espero que este pacto sea el inicio de ir recuperando este camino.

¿Se puede sin estar con todos?

Queda en evidencia que hay cosas que no se pueden hacer a la fuerza.

Algunos dijeron que esto podía ser la reedición de la Concertación. ¿Aplica esa metáfora?

Caemos permanentemente en esta práctica de mirar hacia atrás y los desafíos para el Chile de hoy no son el romanticismo de volver a reeditar, sino que son de futuro, con lógicas distintas.

¿Qué le parece la candidatura de Daniel Jadue?

Él está en la lógica tradicional de generar polémicas, más que en un proyecto distinto, que es el que yo quiero para Chile.