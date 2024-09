Caso audio: Martínez (FA) vuelve a golpear a la UDI y apunta a que “politización” se debe a “personeros del gobierno anterior” implicados

La timonel del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, volvió a arremeter contra la Unión Demócrata Independiente (UDI) por el caso Audio, que mantiene al abogado Luis Hermosilla en prisión preventiva por presuntos delitos de fraude al Fisco. El legista –cercano a Andrés Chadwick (UDI), se desempeñó en el Ministerio del Interior cuando era liderada por el primo del expresidente Sebastián Piñera– también es indagado por conversaciones con altos miembros del Poder Judicial y políticos en supuestas tratativas que involucrarían trafico de influencia.

A este enjuiciamiento por determinar en los tribunales la responsabilidad de Hermosilla se sumó Martínez, quien durante el fin de semana emplazó a la UDI a no mantener silencio ante la “corrupción”.

Declaraciones que no tardaron en ser respondidas por el gremialista: “La presidenta del Frente Amplio no me va a venir a dar lecciones de probidad cuando ellos, recién en su primer gobierno, tuvieron un escándalo del tamaño del caso Convenios”.

Pese a que Martínez dio por zanjado los dichos de Ramírez este domingo mediante su cuenta de X, este lunes, antes de ingresar a La Moneda a reunirse con la ministra del Interior, Carolina Tohá, escaló su arremetida luego de que el titular de Justicia, Luis Cordero, llamara a no “politizar” el caso.

En esa línea, al ser consultada si considera que está sacando provecho político, respondió: “Al contrario, mi respuesta es simplemente a una interpelación que me hace el presidente de la UDI a mi sector”.

“Creo que acá lo que hay es la necesidad de que haya mayor claridad y menos silencio, menos defensas corporativas como señala incluso del presidente de la UDI, respecto a un tema que todavía está en juicio. Nosotros lo que hemos planteado es que acá no puede haber defensas corporativas, que en corrupción tenemos que tener una lectura unitaria y esa es la invitación que le hacemos a la UDI”, remarcó Martínez.

Con respecto al llamado de Cordero reiteró: “La politización del caso viene por quienes están involucrados; acá hay altos personeros del gobierno anterior, hay jueces y también fiscales. Yo creo que acá la frase de que caigan es en serio, es que podamos tener una visión como país que sin hacer defensas corporativas, sin esconder los problemas bajo la alfombra”.

“Hay desconfianza en el sistema y eso se va a resolver en la medida en que no haya justicia para ricos y para pobres, que no haya impunidad y que no se vuelva a cerrar un caso como este con clases de ética”, agregó Martínez.