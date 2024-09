“Deben demostrar que no son cómplices de la red de corrupción de Hermosilla”: el round entre la presidenta del FA y el timonel de la UDI

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, y el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, protagonizaron un duro round este domingo a raíz del caso Hermosilla.

La semana, la timonel del FA había emplazó al gremialismo a no mantener silencio respecto al caso que involucra al abogado Luis Hermosilla, pidiendo que “transversalmente entendamos que la lucha contra la corrupción es también la lucha contra el crimen organizado”.

Sin embargo, estas declaraciones no cayeron bien en Ramírez, quien en entrevista con El Mercurio, apuntó en contra de quien fuera hasta hace unos meses la delegada presidencial de la Región Metropolitana.

“A mí, la presidenta del Frente Amplio no me va a venir a dar lecciones de probidad cuando ellos, recién en su primer gobierno, tuvieron un escándalo del tamaño del caso Convenios”, aseveró el diputado que en la actualidad preside la UDI.

Pero esto no se quedó así, ya que, mediante su cuenta de X, Martínez respondió con todo a los dichos del parlamentario gremialista.

“Guillermo, yo no vengo a dar lecciones de nada y la UDI no me debe explicaciones a mí ni al Frente Amplio”, señaló la presidenta del partido oficialista, para posteriormente añadir que “lo que sí, tienen el deber frente al pueblo de Chile de demostrar que no son cómplices de la red de corrupción de Hermosilla”.

En ese sentido, Martínez indicó que esto se trata de “una pregunta legítima”, argumentando en la “defensa ciega a Chadwick que titula esta entrevista, así como por la historia de corrupción de los fundadores de su partido, como Jovino Novoa y Jaime Orpis”.