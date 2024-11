Caso Monsalve: Tohá afirma que gastos reservados “no se rinden a la ministra” y que chats con carabineros “no tienen nada especial”

Tras emitir su voto en Estación Mapocho, la ministra de Interior, Carolina Tohá, abordó los nuevos antecedentes a raíz de la investigación por violación en contra de Manuel Monsalve. En particular, las conversaciones que habría tenido el otrora jefe de la policía civil con el alto mando de Carabineros los días previos a la denuncia y las indagaciones por malversación de gastos reservados mientras se desempeñaba como subsecretario de la cartera.

“Las cosas que se han comentado en la prensa en estos días son trascendidos, no tienen ninguna oficialidad y por lo tanto no ameritan que hagamos ningún comentario, pero por lo que se ha conocido en la prensa, no hay nada especial en esas conversaciones que ameritara que fueran informadas a la autoridad, una autoridad como es mi caso, que tiene la responsabilidad sobre las policías, indicó Tohá sobre los chats que reveló The Clinic entre Monsalve y el subdirector de Carabineros, Enrique Monrás con fecha de 16 de octubre, el día después de el exsubsecretario se enterara de la denuncia.

En cuanto a la rendición de cuentas que debe realizar Monsalve sobre los gastos reservados que utilizó cuando estaba el mando de la Subsecretaría de Interior, señaló que hay un procedimiento regular y que por tanto, ella no estaba al tanto.

“Cuentan con una regulación y tienen claramente establecido de qué manera se rinden y no se rinden a la ministra. Tienen otra modalidad de rendición. En el caso del Ministerio del Interior no hay gastos reservados en el gabinete, solo la subsecretaría, y su proceso de rendición ha funcionado correctamente”, explicó.

La titular de la cartera también se refirió a las críticas de la oposición en contra de Miguel Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, quien se enteró de la denuncia contra Monsalve el mismo día que el Presidente Gabriel Boric, con esta información se encargó de definir los primeros pasos respecto al presunto ataque sexual.

Por el rol que tuvo en el caso, los sectores opositores piden su salida argumentando que no asesoró de buena forma al Mandatarios y que su tardía reacción detonó la crisis que se alojó en el gobierno tras la denuncia.

Ante esto, Tohá zanjó que “ellos son asesores del presidente y no están hoy día acusados de nada. No han cometido ningún acto indebido”.