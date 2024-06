Caso Ojeda: ministra Vallejo apunta a mantener buena relación con Venezuela que se “traduzca en acciones de colaboración”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, se refirió a la polémica que existe con Venezuela, debido a los dichos del fiscal venezolano Tarek William Saab, quien aseguró que el crimen del exteniente Ronald Ojeda sería operación de “cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros”.

Y es que posterior a las acusaciones de Saab, el Presidente Gabriel Boric endureció el tono y envió una nota de protesta contra el país que lidera Nicolás Maduro.

Bajo ese marco, la portavoz del Ejecutivo declaró que “declaraciones como la que ha hecho el fiscal general de Venezuela no corresponden”.

06/06/2024 PRESIDENTE GABRIEL BORIC MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“Frente a cualquier hipótesis que se instala, lo que corresponde es que se entreguen los antecedentes, no esperaría que frente a casos tan delicados como este secuestro y posterior asesinato, solo se declaren hipótesis y no haya ningún antecedente, ninguna prueba, ningún elemento que se ponga a disposición que permita ayudar en la investigación o que vaya incluso a la línea de la hipótesis que se plantean públicamente”, agregó la ministra.

“Entonces nosotros, sin romper relaciones diplomáticas, hemos hecho uso de los canales diplomáticos para poder manifestar este desacuerdo”, precisó en Radio Universo.

En esa línea, marcó que desde el gobierno esperan “la colaboración para dar con el paradero, al menos de las personas que fueron identificadas como sospechosos, y que también que cuando se hagan declaraciones tengan respaldo, que haya la seriedad que corresponde”.

“Nosotros esperamos que en algún momento la colaboración que se manifestó públicamente en tono de voluntad se materialice, y no sea solo una declaración, y nosotros vamos a insistir en ese camino”, aseguró.

Así las cosas, para finalizar, Vallejo sostuvo que “esperaríamos que en términos de que aquí hay un caso que involucra a dos países, producto de las personas involucradas, producto de donde se produce este asesinato, mantengamos obviamente una buena relación que se traduzca en acciones de colaboración”.

Vallejo descarta distanciamiento con Jadue

En la entrevista, la ministra fue consultada sobre el motivo por el cual no asistió al aniversario del Partido Comunista -en el cual milita- y si iría a visitar a la cárcel al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien quedó en prisión preventiva este lunes por presuntos delitos de corrupción.

En ese sentido, Vallejo sostuvo que “el aniversario fue en horario laboral”, y por eso, “ni los parlamentarios fueron”.

“Pero a mí me llama la atención que estemos permanentemente como pidiéndole a los ministros de Estado que no respetemos nuestra labor institucional. Nosotros no podemos involucrarnos políticamente en casos judiciales, podemos tener opiniones políticas cada uno, pero respetamos nuestro rol como ministros de Estado”, agregó.

En esa línea, requerida por si existe un distanciamiento con el alcalde Jadue, señaló que “no (...) es que por no ir al aniversario del Partido Comunista, se trató de instalar públicamente que había un distanciamiento (...) Esas cosas se le preguntan a los militantes, a los dirigentes de partido, pero no a los ministros de Estado, independiente de su militancia”.