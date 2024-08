Cataldo (PC) se cuadra con declaración de Boric sobre “dictadura” de Maduro: “Yo estoy en la línea de nuestro Presidente”

El ministro de Educación y miembro del Partido Comunista, Nicolás Cataldo, se refirió a las declaraciones del Presidente Gabriel Boric sobre Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ese país, confirmara la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de declarar ganador de las elecciones a Nicolás Maduro.

El Mandatario, este jueves, tildó al régimen chavista de “dictadura” y cuestionó de forma tajante el fallo del TSJ.

“El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo”, publicó el Presidente Gabriel Boric en su cuenta de X.

“El tema para mí es sencillo. La política exterior del país la lleva adelante el Presidente y el canciller (...). Yo adhiero efectivamente a lo que ellos han planteado y ellos ya se pronunciaron sobre este tema”, indicó Cataldo en entrevista con CNN Chile.

Al ser consultado si considera entonces a Venezuela como una dictadura, el titular del Mineduc reiteró que “el Presidente se refirió a esto, el canciller también”, y recalcó que “yo soy ministro de Estado, yo represento algo más que solo mi opinión personal o una opinión de partido, eso lo representado el partido y sus dirigentes. Por tanto a mí no me queda otro espacio distinto que no sea coincidir con eso y por cierto que si yo tuviera diferencias irreconciliables con esa posición, no podría ser parte de este gobierno, no podría ser parte como ministro de Estado”.

“El se refirió a esta tema y yo estoy en la línea de nuestro Presidente”, cerró Cataldo.

La declaración del presidente del PC

Durante la tarde, a la salida de la comisión política del Partido Comunista, el presidente de la tienda, Lautaro Carmona, no quiso manifestar una posición sobre la declaración del Jefe de Estado en que tildó de dictadura al régimen de Maduro.

“Yo creo que estamos hablando de un tema muy serio. Nosotros vamos a intercambiar y expresar nuestra opinión cuando en forma muy colectiva tengamos una conclusión”, indicó Carmona.

“Tomamos nota y va a haber un pronunciamiento en un momento con sentido de oportunidad”, recalcó.

Consultado por los dichos de Yvan Gil contra el Presidente Boric, quién indicó que el Mandatario chileno es un “hazmerreír” y “el más sumiso peón norteamericano”, Carmona señaló que “yo no soy ni intérprete ni representante. Yo voy a entregar la opinión del PC de Chile como tal cuando el PC concluya una opinión”.