Cataldo se defiende tras crítica de diputado Bobadilla: el Mineduc ha sido promotor de “estos espacios de discusión”

En la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el ministro de la misma cartera, Nicolás Cataldo, defendió la gestión y disposición que se ha tenido con la instancia para entregar información solicitada en diversos temas.

Un debate se llevó a cabo en la comisión cuando el diputado Sergio Bobadilla (UDI) apuntó contra el Ejecutivo y el oficialismo señalando que cuando pidan fiscalizar contarán con su disposición, pero “cuando nosotros también queremos ejercer nuestra facultad fiscalizadora, le pido que, por favor, presidenta, lo pongamos en tabla”.

En ese sentido, el parlamentario acusó que no se han dado la instancias para sesionar de temas solicitados por la oposición, como lo de una sesión especial para analizar la situación que ocurrió en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) o como lo fueron los problemas en entrega de beneficios de Junaeb.

Es en el último punto cuando el diputado Bobadilla aseguró que “no se han entregado los beneficios prácticamente en el año completo”. Además, afirmó que ha pedido el espacio para discutir la problemática, sin embargo, “no se ha producido”.

Tras esto, el ministro Cataldo respondió señalando que hay temas, como el que involucra a Junaeb, que él ha pedido discutir dentro de la comisión “para despejar temas, porque se señalan cosas que no son reales”.

“Una cosa es el retraso en los útiles escolares, otra cosa es que se hayan entregado tarde los computadores, y eso no es cierto, simplemente no es realidad, no es una realidad”, explicó el ministro respecto al tema.

Luego, señaló que “como Ejecutivo también nos corresponde decir que hemos estado, no solamente a la disposición, sino que hemos sido promotores de que tengamos todos estos espacios de discusión y ser muy transparente en la entrega de información”.

“Entonces yo trataría de no confundir los temas. Cada uno tiene su espacio. Hemos estado a disposición de hacerlo y hoy día nuevamente nos volvemos a poner a disposición de transmitir toda la información que sea necesaria para efectos del conocimiento de esta comisión, pero sobre todo para despejar también a la ciudadanía qué cosas han estado pasando y cuáles no han estado pasando”, aclaró el secretario de Estado.

Dentro de esto, la diputada y presidenta de la comisión, Emilia Schneider (FA), aseveró que como instancia “no hemos mirado para el lado en ningún momento”. “Aquí no se ha ignorado la solicitud de nadie, se han tomado en cuenta todas las solicitudes de fiscalización y también de sesiones especiales”, insistió.