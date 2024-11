Tras sanción a U. Mayor por lucro: Comisión de Educación remitirá antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para solicitar investigación

La comisión de Educación de la Cámara de Diputados acordó esta jornada de manera unánime remitir los antecedentes de la Superintendencia de Educación Superior sobre la Universidad Mayor al Consejo de Defensa del Estado mediante un oficio. Esto, luego de que se diera a conocer que la Superintendencia de Educación Superior multó con casi $500 millones al establecimiento educacional tras detectar el desvío de 7 millones de dólares a su sede en Miami, Estados Unidos.

Junto con esto, la comisión también acordó oficiar a la Superintendencia de Educación Superior para que remita los antecedentes de la universidad, y realizar una sesión especial para tratar el tema.

El acuerdo fue alcanzado durante la sesión de hoy, la cual contaba con la presencia del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, como invitado y tenía por objetivo continuar con la tramitación del proyecto de ley impulsado por el gobierno que da fin al CAE.

La solicitud de la investigación fue iniciativa de la diputada Alejandra Placencia (PC), quien catalogó de “gravísimos” estos hechos.

“Esta es una universidad que está adscrita a la gratuidad, es gravísimo porque finalmente se hace un desvío a una universidad que tiene sede en Miami pero que es en línea y que además está constituida como una universidad con fines de lucro, lo que contraviene por supuesto no sólo nuestra legislación sino que también el ánimo que hemos tenido en este país durante mucho tiempo para hacer uso eficiente y que los fondos públicos en educación efectivamente vayan a beneficio de los estudiantes”, expresó.

La cifra de US$7 millones, indicó, “incluso no contempla el total de las remesas realizadas desde el inicio del proyecto en 2011, lo que sugiere que el monto efectivamente invertido podría ser aún mayor, es decir, todavía aquí hay aristas que tienen que seguir investigándose”.

“Solicito que como comisión enviemos estos antecedentes por oficio al Consejo de Defensa del Estado. Creo que aquí hay que solicitar que se haga una investigación por el mal uso de recursos públicos, por la pérdida de patrimonio fiscal en torno a contravenir una ley de la República que prohíbe explícitamente el lucro en educación”, expresó, solicitud que fue aprobada en conjunto por la comisión.

Por su parte la diputada Daniela Serrano (PC) fue quien propuso oficiar también a la Superintendencia para obtener los antecedentes en torno a la investigación de la U. Mayor. Esto, sostuvo, ya que los habían solicitado anteriormente sin obtener respuesta. Asimismo, también acordaron realizar una sesión especial y así “tratar el lucro encubierto en la educación, porque tenemos este caso y hay otros también casos que han sido denunciados por un presunto lucro en la educación superior”, indicó.

La presidenta de la comisión, la diputada Emilia Schneider (FA) destacó positivamente ambos acuerdos, calificando que lo que ha constatado finalmente la Superintendencia de Educación Superior “es gravísimo”.

“En nuestro país hace mucho rato la sociedad chilena se puso de acuerdo para decir no al lucro en la educación y este tipo de acciones nos muestran nuevamente que hay algunos que no han entendido que la educación es un derecho y no un negocio”, señaló.