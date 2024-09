Cerro Castillo: parlamentarios de oposición valoran “franca” reunión con Boric por temas de seguridad y le exigen énfasis en control migratorio

Pasadas las 20 horas de este martes comenzó una reunión entre el Ejecutivo y parlamentarios de las comisiones de Seguridad de ambas Cámaras en el Palacio Presidencial Cerro Castillo, en Valparaíso. Un encuentro en el que se abordaron medidas para enfrentar la crisis de seguridad en el país, su vinculación con el tema migratorio y el crimen organizado.

Y tras su fin, cerca de la medianoche del martes, comenzaron a salir los primeros legisladores del lugar, luego de participar de la cita junto al Presidente Gabriel Boric, quien estuvo acompañado de los ministros del Interior, Carolina Tohá; de la Segpres, Álvaro Elizalde; y de Justicia, Luis Cordero, además de subsecretarios de las referidas carteras.

Así, el diputado Henry Leal (UDI) detalló que, junto con su par Jorge Alessandri, le entregaron una propuesta al gobierno, afirmando que “el Presidente se ha comprometido a respondernos”. A la vez, solicitó que en futuras instancias acudan representantes del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia.

“Quiero ser optimista que el Presidente va a recoger nuestra propuesta. Tal vez no para perseguir a los 30 mil indocumentados que están con expulsiones pendientes, pero al menos concentrarse en los más peligrosos”, indicó.

Agregó además que “hoy día en esta reunión, si hay que sacar alguna lección, es que se ha instalado con mucha fuerza, en todos los sectores políticos, que la migración es el principal problema de los chilenos. Que gran parte de la delincuencia tiene que ver con los migrantes, que pasamos de 4 mil extranjeros presos en las cárceles a tener 9.000 hoy día. Y por lo tanto ahí hay un problema importante”.

En el mismo contexto, el diputado Diego Schalper (RN) calificó la instancia como una “reunión franca, directa, que hacía falta”, indicando que “es necesario centrarse en los delincuentes que tienen órdenes de expulsión pendientes, en los más peligrosos en un primer momento. Eso tiene que ser una prioridad”.

“Desde el comienzo hemos estado en una dimensión propositiva, lo que pasa es que ser propositivo no es antónimo de ser firme y de ser exigente con el gobierno. Nosotros somos exigentes, somos frontales, pero al mismo tiempo siempre hemos sido propositivos porque tenemos claro que el problema de la delincuencia es un problema de Estado, pero por lo mismo le exigimos al gobierno que le ponga la velocidad que necesita”, enfatizó.

Sumado a ello, su correligionario Andrés Longton (RN) remarcó que “lo importante es que hoy día está puesto sobre la mesa es un tema que, para el gobierno, cuando eran oposición y cuando llegaron al gobierno, no lo dimensionaban como un problema”.

“Eso tiene que ver directamente con el crimen organizado que está instalado en nuestro país y cómo el desborde de nuestra frontera está saturando los servicios públicos, nos está empobreciendo como población y está generando un sinfín de problemas, particularmente también relacionados con la delincuencia”, dijo.

Senador Flores (DC): “Esta no es una pega que le podamos achacar solamente al gobierno”

En tanto, desde la DC, el presidente de la comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores, sostuvo que “creo que después de esta reunión algunas actitudes y condiciones van a cambiar y yo creo que tanto desde el Ejecutivo, del gobierno, como del propio Congreso Nacional”.

Agregó que el Presidente Boric recogió “bien” todas las opiniones de los parlamentarios, y destacó que “no me cabe la menor duda de que se van a girar algunas instrucciones para poder empezar a conversar más, a no sentirse tan distante de otros poder del Estado, como es el Legislativo. Este es un trabajo que nos obliga no solamente a ser un poquito más unidos, sino que también a ser un poquito más valoradores del trabajo de los demás”.

El senador Flores indicó que le comunicó al Presidente Boric que el lunes “nos quedamos sin proyectos” del Fast Track en la Comisión de Seguridad del Senado, porque ya fueron todos despachados. “Hay otros en otras comisiones, tendremos que modificar las urgencias, tendremos que negociar con las mesas de la Cámara y del Senado para que los proyectos se muevan más rápido de una comisión a otra y que también el gobierno pueda participar más rápidamente en las correcciones que estamos haciendo”.

En este sentido, destacó que “este es un esfuerzo de todos, esta no es una pega que le podamos solamente achacar al gobierno o, al revés, del gobierno a nosotros, si aquí tenemos que ir enyuntados para adelante para resolver todos los problemas: revisamos el tema carcelario, revisamos la cuestión migratoria, revisamos las deficiencias administrativas que hay para que desde el anuncio de recursos a las policías, para inteligencia, o a gobiernos regionales, finalmente se traslade a un menor tiempo posible y con la mayor efectividad en el gasto para que ese anuncio sea una realidad finalmente”.

Cerró señalando que “la reunión superó todas las expectativas respecto de la actitud del Presidente de la República y algunos ministros deberían aprender a escuchar como lo hizo el Presidente. Nadie tiene la verdad absoluta”.

Por su parte, el diputado Raúl Leiva (PS) se mostró satisfecho con el cónclave, y analizó el tema de la sobrepoblación de migrantes en los recintos penitenciarios, proyectando que “es una complicación no sólo para este gobierno, sino también para los gobiernos que siguen”.

“Se requiere una visión de Estado y en este sentido, no pensar en la pequeña coyuntura dónde o cómo se construye, sino que pensar en cómo nuestro país hace que las cárceles no sigan siendo no sólo un lugar de captación de nuevos delincuentes, sino también, algo que es importante, que existan alternativas reales para la reinserción, sino este círculo lo vamos a ir repitiendo y acrecentando año a año”, agregó.

En torno a su visión respecto a cómo la instancia fue acogida por la oposición, el parlamentario estimó que “lo evaluó muy bien porque hay una disposición a avanzar y tiene que haber generosidad en estas materias”.

“Si en materia de seguridad, que es la principal prioridad que tiene la ciudadanía, nos seguimos haciendo zancadillas, pegando codazos y viendo la coyuntura de la entrevista del fin de semana o de la elección de un mes más, el que va a pagar el pato, por decirlo un buen chileno, es la ciudadanía. Por eso se requiere generosidad y ver estas materias de seguridad con sentido de Estado”, puntualizó.

Finalmente, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic sostuvo que “hemos tenido una reunión con un muy buen tono. Yo celebro las propuestas que se han escuchado, la capacidad que ha tenido el Presidente también de recibirlas”.