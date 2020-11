Chadwick declara ante tribunales por Caso Catrillanca y apunta a primeros informes de Carabineros: “Expresé que no me daba por tranquilo con la información recibida”

La mañana de este miércoles, y en una jornada que se extendió por poco más de tres horas, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, prestó declaración como testigo ante el Quinto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en el marco de la preparación del juicio oral por el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

El exjefe de gabinete realizó una reconstrucción de su actuar ese 14 de noviembre de 2018, y de los días posteriores a la muerte de Catrillanca, asegurando que tras conocer que uniformados de la patrulla involucraba sí portaban cámaras GoPro -lo que contradecía la primera versión que se le entregó el gobierno- él tomó una serie de decisiones porque “no me daba por tranquilo con la información recibida”.

En este caso se investiga la participación de miembros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros de La Araucanía, a quienes se les acusa de propinar disparos contra Catrillanca, lo que provocó la muerte del joven de 24 años, quien manejaba un tractor junto al menor M.P.C., momento en que fue herido a bala.

Siete funcionarios de Carabineros y un abogado de la institución policial son acusados por el Ministerio Público en el marco del caso como autores de delitos de homicidio consumado; homicidio frustrado y apremios ilegítimos a un menor, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, infidelidad en la custodia de documentos y prevaricación.

La declaración de Chadwick -que fue entregada vía telemática- se suma a la ya prestada por el general (r) de Carabineros, Mauro Victtoriano, el general (r) Christian Franzani y el ex general director de Carabineros, Hermes Soto.

A continuación, parte las intervenciones que marcaron la declaración del exministro.

“Expresé que no me daba por tranquilo con la información recibida”

Al comienzo del interrogatorio, el exministro relató detalladamente su actuar en las horas posteriores a la muerte del comunero mapuche. En este sentido, contó que el 16 de noviembre de 2018, Hermes Soto retornó de La Araucanía y sostuvo un encuentro con él en La Moneda donde le transmitió que según lo expresado por los carabineros de la zona, los miembros de la patrulla involucrada en los hechos no portaban cámaras GoPro.

Sin embargo, agregó, un día después, el 17 de abril, recibió un llamado de Soto quien le solicitó otra reunión de manera urgente. Es en esta instancia donde el general director de Carabineros le informa que la patrulla si portaba dichas cámaras, “a diferencia de lo que me habían señalado el día anterior”. Respecto al contenido de la tarjeta, se le explicó que esta había sido destruida “porque tenía escenas de intimidad”.

Chadwick continuó su relato asegurando que le hizo saber al general que se trataba de una situación”extraordinariamente grave” porque contradecía “las versiones anteriores lo que significa que hay una persona de la patrulla que al menos no señaló la verdad y que esto es muy grave”.

Por ello, tomó contacto con el fiscal regional Christián Paredes a quien le informó sobre los nuevos antecedentes. Al día siguiente, relató Chadwick, realizó un punto de prensa en el Palacio de La Moneda donde comunicó a la ciudadanía sobre dichos antecedentes y se dio a conocer que se había aceptado la renuncia de Víctor Llanos, quien se desempeñaba como el jefe de zona de La Araucanía, y que, además, se habían dado de baja a cuatro uniformados.

En dicho punto de prensa, recordó que expresó en “en forma muy reiterada y categórica”, que la información que estaba transmitiendo a la ciudadanía contenida en el resumen ejecutivo que había sido elaborado por Carabineros provenía de la institución y que “la solicitud de un fiscal de dedicación exclusiva demuestra que yo como ministro del Interior no me daba por tranquilo con la información recibida”.

En paralelo, explicó, se presentaron tres querellas. Durante todo el tiempo en que ha durado la investigación, insistió el exjefe de gabinete, “el Ministerio del Interior ha sido parte activa como querellante en el juicio por la muerte de Catrillanca”.

“Carabineros nunca me señaló que Catrillanca pudiese estar armado”

Chadwick también enfatizó que Carabineros le transmitió que el comunero Camilo Catrillanca no se encontraba armado, información que quedó consignada en el resumen ejecutivo que en su calidad de ministro del Interior solicitó al general director de la institución -en ese entonces- Hermes Soto.

“Carabineros nunca me señaló que Catrillanca pudiese estar armado. Siempre hacía referencias a disparos, enfrentamientos de personas que estaban al costado o escondidos dentro de la vegetación de ese sector. Nunca me hizo referencia a que Camilo Catrillanca estuviese armado y el día jueves cuando yo conocí y estudié el informe o resumen ejecutivo, en uno de sus antecedentes que se acompañaba, se señala que no hay incautación de armas”, comentó en la audiencia.

En este sentido, sostuvo que si el joven comunero hubiese estado armado, “debiera haber habido incautación”.

Respecto a si se le informó respecto a si el adolescente que acompañaba a Catrillanca portaba armas, el exjefe de gabinete respondió que “nunca se me señaló que ellos estuviesen armados. Siempre se me hizo referencia a enfrentamientos dando la impresión que eran terceras personas las que estaba actuando”.

Las polémicas declaraciones del intendente Mayol

En la audiencia, el exministro fue consultado por el punto de prensa que ofreció el exintendente Luis Mayol la misma jornada en que ocurrió lo muerte de Camilo Catrillanca donde aseguró que el comunero había perdido la vida en medio de un enfrentamiento y calificó los hechos como “actos de delincuencia común”.

En este sentido, Chadwick relató que el en ese entonces intendente le comentó que había recibido varios requerimientos de los medios de comunicación tras lo sucedido, por lo que realizaría un punto de prensa.El jefe de gabinete sostuvo que en dicho punto de prensa, Mayol se refirió a los antecedentes que hasta ese entonces le habían sido entregados por el general Gallegos donde se hablaba de un “enfrentamiento”. Sin embargo, defendió a la autoridad ya que a su juicio en esa y otras instancias siempre expresó que se trataba de una situación“que tenía que ser definida y esclarecida por el Ministerio Público”.

“No había espacio, tiempo, como para hacer un mayor reflexión los hechos”

Durante su exposición, el exministro recordó que en el momento en que ocurrieron los hechos se encontraba ejerciendo como vicepresidente de la República porque el Presidente Sebastián Piñera estaba de gira por el continente asiático.

En esa primera conversación, marcada por la diferencia horaria, Chadwick relató que el Mandatario le transmitió de manera precisa la “colaboración absoluta del gobierno con la investigación del Ministerio Público, la solicitud de un fiscal de dedicación exclusiva” y que “el compromiso del gobierno era por la verdad” la que se conocería tras la investigación.

El exministro también sostuvo que en esa conversación se lamentó “profundamente la muerte de Camilo Catrillanca”. “No había espacio, tiempo, como para hacer un mayor reflexión los hechos”, expresó.

Esto es un proceso y durante ese proceso se van tomando en la medida que se van teniendo mayores antecedentes, se van tomando decisiones de carácter político.