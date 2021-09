Chahuán (RN) y polémica con Desbordes: “Algunos, por figurar, dicen que podemos bajar una candidatura parlamentaria, lo que no es posible”

Tras la asistencia del coordinador de la campaña de Sebastián Sichel, Pedro Browne, a la Comisión Política de Renovación Nacional (RN), el timonel del partido, Francisco Chahuán, volvió a fustigar al excandidato presidencial de RN, Mario Desbordes, a quien acusó de crear una “polémica artificial” al señalar que la mesa directiva de la colectividad estaría haciendo gestiones para bajar la candidatura del diputado Jorge Durán, por apoyar un cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales.

Chahuán confirmó que esta jornada se ingresó al Tribunal Supremo (TS) una denuncia contra contra el diputado Durán, producto de los sostenidos enfrentamientos que ha tenido el parlamentario con la mesa directiva de RN, en especial la postura señalada sobre el cuarto retiro, lo que va en contra de las directrices del partido. Pero aseguró que no se busca bajar su candidatura.

Esto fue destacado esta tarde, por el presidente de RN como una “señal” emitida desde el partido a sus militantes. “El día de hoy la directiva completa, más los jefes de bancada de los diputados, más un grupo importante de militantes, han pedido que se pueda por parte del TS aplicar las sanciones respectivas en el caso de reiteradas actitudes que contradicen el espiritu y el ánimo societario en RN. Nosotros creemos que la lealtad partidaria es fundamental. Esto no dice relación con una votación en particular y no tiene ninguna relación con la votación del 10%”, aseguró el timonel de la tienda de Antonio Varas.

Sobre las declaraciones de Mario Desbordes, sostuvo que “ha habido una polémica completamente artificial, instalada por algunos que pretenden señalar que acá se podría bajar la candidatura parlamentaria. Quiero decirles que el plazo para bajar candidaturas al Parlamento venció hace cinco días. Entonces, algunos medios de prensa (...) y algunas figuras, por establecer protagonismo comunicacional, han intentado señalar que nosotros podríamos bajar una candidatura ahora, cuando no es posible”, cerró.

Chahuán también recordó que una acción similar se adoptó la semana pasada contra el diputado Leonidas Romero, quien deberá enfrentar al TS tras anunciar que apoyará al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, en desmedro de la carta de Chile Podemos +, Sebastián Sichel.