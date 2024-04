Chile Vamos confirma que Mario Desbordes (RN) será su candidato para la alcaldía de Santiago

Esta tarde, las directivas de los partidos de Chile Vamos (RN, UDI y Evópoli) anunciaron que Mario Desbordes (RN) será el candidato de su sector para competir contra la actual alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), en las elecciones municipales de octubre de este año.

Si bien hace solo un día llamaba a no hacer “anuncios sin haberlo conversado bien donde corresponde”, luego de que Evelyn Matthei (UDI) explicitara su apoyo al excarabinero, fue la propia secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, quien dio a conocer la definición.

“La única manera de derrotar a la izquierda es con unidad. Por eso es que hemos tenido varias horas y días de conversación, donde, en un gran gesto de generosidad, Mario Desbordes ha aceptado ser el candidato de Chile Vamos en una primera instancia. Esperamos que otros partidos opositores a este gobierno se sumen a esta cruzada porque entiendan la prioridad que significa poder derrotar al comunismo en la comuna de Santiago”, señaló.

Hoffmann destacó que Desbordes fue “un gran” ministro de Defensa durante el gobierno de Sebastián Piñera y que tiene “experiencia en el tema más relevante que le importa a los chilenos, como es la seguridad”. Esto, aludiendo a sus años siendo parte de Carabineros.

Mario Desbordes y Sebastián Piñera.

“Esas también han sido condiciones importantes para que Chile Vamos escoja su candidatura dado sus propias capacidades. Además, todos sabemos es una persona muy dialogante que traspasa también las barreras de nuestro sector, tanto de su propio partido como de nuestra coalición. Y eso en el Chile que vivimos hoy es muy relevante”, sostuvo.

Por otro lado, la dirigenta de la UDI agradeció a su compañero de partido y exministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien esta misma jornada se bajó de la carrera por la alcaldía de Santiago: “Ha dado un paso al lado y ha entendido la prioridad de estar unidos y de poder tomar decisiones rápidas, porque mientras antes tomemos una decisión tan relevante, va a ser más fácil dentro de lo difícil que es también, por supuesto, una competencia unitaria dentro del sector”.

Desbordes: “Espero que la ciudadanía en octubre me dé el triunfo”

Tras el anuncio de Hoffmann, Desbordes agradeció a Chile Vamos por la nominación y manifestó que “es un desafío difícil”, pero que “vale la pena el trabajo que tenemos todos por delante”.

“Hay que recuperar Santiago para los vecinos, hay que recuperar Santiago para los ciudadanos, para Chile también entero, porque creemos que la actual gestión ha sido una muy mala gestión. (...) Creo que hoy día lo que necesitamos es una campaña limpia, donde vamos a tener que, probablemente, discutir, plantear, ver puntos de vista, propuestas. Pero, sobre todo, poner en la balanza lo que ha sido la actual gestión”, planteó.

El extitular de Defensa dijo que Santiago “no es solo el barrio cívico, que es superimportante, son 27 barrios y estamos trabajando una propuesta para cada uno de esos 27 barrios”.

Foto: Andrés Pérez.

“Pongo a disposición de la ciudadanía, de los vecinos, toda una vida dedicada al tema de la seguridad, no solo como excarabinero, en Gendarmería, subsecretario, ministro de Defensa, etcétera. Hoy día soy ex muchas cosas, pero me permiten tener toda una vida dedicada a este tema que es tan importante, pero también, por supuesto, preocuparnos en Santiago de los temas de higiene, seguridad, educación”

Desbordes comentó que con su equipo han hecho un recorrido “discretamente” la comuna, en donde ha podido conversar con distintos vecinos. “Espero que la ciudadanía en octubre me dé el triunfo”, cerró.