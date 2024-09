Con críticas por la “baja” ejecución presupuestaria en Interior: gobierno enfrenta a parlamentarios ad portas de la discusión de Presupuesto 2025

Eran las 11.53 cuando el equipo del Ministerio del Interior hacía ingreso a la sala del Senado para comparecer ante la subcomisión mixta de Presupuesto -conformada por diputados y senadores- y dar cuenta de la ejecución de los dineros que dispone la cartera liderada por Carolina Tohá.

Secundada por los subsecretarios del ramo, Manuel Monsalve (Interior), Eduardo Vergara (Prevención del Delito) y Francisca Perales (Desarrollo Regional), la ministra fue quien comenzó a exponer ante los parlamentarios, quienes expresaron críticas por los recursos que, según plantearon, quedarían como excedente producto de la baja ejecución que tenía, principalmente, la repartición dirigida por Perales.

Los parlamentarios, incluso del oficialismo -como los senadores José Miguel Insulza (PS) y Ximena Órdenes (Ind.-PPD)-, vertieron sus críticas tras la defensa que, inicialmente, había hecho la jefa de gabinete a los gastos en su cartera.

En su exposición, Tohá aseguró que en “los últimos dos años han sido de alta ejecución y particularmente este año es el segundo con más alta ejecución desde esa fecha 2018 hasta ahora”.

Además, la secretaria de Estado explicó que la baja en la ejecución del año 2023 se debe a la decisión que adoptó el Ejecutivo en la discusión de presupuesto de 2022 de separar las partidas de los gobiernos regionales y que tuvieran una ubicación propia.

Posteriormente vino el turno de Monsalve, quien detalló que Carabineros -aclarado posteriormente por el general Fernando Peña, director de finanzas de la institución- recibirá una serie de implementos en los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año.

Así, la institución contará con una dotación de 308 furgones, 192 radiopatrullas, 70 camionetas, 74 cuarteles móviles, 400 motos todoterreno, entre otros.

“Decisión que se toma a partir de que el gobierno diagnostica el año 2022 que el 55% de la flota vehicular de Carabineros estaba con su vida útil vencida”, explicó Monsalve.

Luego vino el turno de la titular de la Subdere, quien comentó que su repartición tiene cuatro programas presupuestarios y repasó el nivel de ejecución hasta el 31 de agosto de año: Funcionamiento interno (64%), Gestión subnacional (46%), Desarrollo local (54%), y los programas de transferencia a gobiernos regionales, que funciona vía rebajas al presupuesto.

El “fuego amigo” que se le abrió al gobierno

A medida que cada autoridad iba repasando sus números, los parlamentarios fueron interviniendo para exponer sus críticas frente a las cifras del Ejecutivo.

Primero fue el diputado Ricardo Cifuentes (DC), quien señaló que “nos va a quedar mucha plata en los gobiernos regionales este año, que no se va a gastar, y sin embargo hay prioridades, urgencias”.

Y, dirigiéndose a la secretaria de Estado, expresó: “Ministra, tenemos un problema político, no sólo de gestión presupuestaria. No sé a qué nivel, pero estamos hablando de varios cientos de miles de millones de pesos que no se van a poder gastar a esta altura del año”.

La jefa de gabinete recogió el guante y explicó que “el año pasado, cuando se formuló el presupuesto 2024, muy al calor del debate del caso Convenios, en el transcurso de la discusión presupuestaria se pusieron mecanismos a la ejecución que han hecho muy engorroso el cumplimiento de las inversiones para los cuales estaban destinados esos recursos”.

La crítica de Cifuentes encontró eco en el oficialismo, pues el senador socialista José Miguel Insulza sostuvo: “Comparto mucho la opinión del diputado Cifuentes, yo creo que los recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional están para las regiones, no se ve por qué habiendo excedentes de fondos disponibles que no se van a gastar, no se puedan atender, muchas veces, peticiones que son muy razonables de las regiones”.

Además del exministro, el gobierno recibió una segunda crítica de sus propias filas, pues la senadora Ximena Órdenes apuntó a la Subdere e indicó que “el programa de tenencia responsable no es un programa complejo de ejecutar, tiene muy baja ejecución”.

La compleja previa de la discusión de presupuesto

La dura visión de los legisladores se da a pocos días de que empiece la discusión del presupuesto de la Nación que, el lunes 30 de este mes, el gobierno debe presentar ante el Congreso Nacional.

Por lo mismo es que el equipo de Interior se vio sometido a una compleja prueba en su comparecencia ante la comisión que tendrá la misión de aprobar las partidas presupuestarias de su cartera.

Sumado al duro que test de este jueves, las autoridades del ministerio encargado de la seguridad pública han debido enfrentar las críticas que han vertido los parlamentarios de oposición, principalmente, al subsecretario Vergara, luego del saldo de 37 homicidios que dejó la semana de Fiestas Patrias y de las declaraciones que hizo, a modo de balance, este lunes, donde sostuvo: “Si miramos la diversidad de los hechos delictuales, si miramos dónde y cómo ocurrieron, creo que también se da un paso en la equidad territorial”.