Congreso aprueba nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur

En una sesión especial citada este viernes en medio del receso legislativo, el Senado aprobó con 22 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones una nueva prórroga del estado de excepción que rige desde el 16 de mayo de 2022 en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío de la Región del Biobío.

Hasta el hemiciclo llegó la ministra del Interior, Carolina Tohá, el ministro (s) de Defensa, Gabriel Gaspar y la subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile (Segpres), Macarena Lobos.

El debate estuvo marcado por las cifras en la intencionalidad de los incendios que afectan a la zona centro-sur del país. Asimismo, los parlamentarios abordaron el despliegue de Fuerzas Armadas (FF.AA) en la frontera, en el marco del proyecto de Infraestructura Crítica.

Sobre la intencionalidad, en medio de la sesión la titular de Interior pidió la palabra y señaló que “los datos nacionales de Conaf llegan a un aproximado de 25% de incendios intencionales. Y esto es más o menos constante todos los años (...) hubo un año que creo que fue el 2019 que se escapó y fue póngale el 44%, pero estos son promedios nacionales”.

En esa línea, sostuvo que los datos “a veces son muchos más altos en algunas comunas o muchos más bajos en otro. Pero hagamos de cuenta que el dato total fuera 25%, porque las comunas que preocupan a la sala son comunas donde coincide con que hay disputa y conflicto político, conflicto con las forestales y normalmente ahí es más alto el nivel de intencionalidad del reporte de Conaf, del reporte de las investigaciones, no solo del visual que hacen los brigadistas”.

Así, recalcó que “25% es mucho. Entonces no hay ninguna duda de que la intencionalidad es un problema. Y si es 25% o es 43% no hay ninguna disputa, ninguna razón para generar un conflicto político en torno a si importa o no la intencionalidad. Importa en cualquier caso porque 25% es una cantidad muy alta”.

“Y si hay dudas con las cifras, que lo vean los técnicos que estudian los incendios. No que lo discutamos como si fuera un tema que tuviéramos que construir un acuerdo político en torno a cuál es el porcentaje”, cerró.

La prórroga fue aprobada este jueves en la Cámara Baja con 89 a favor, 15 en contra y 7 abstenciones. En una sesión marcada por las críticas de la oposición a la ausencia de Tohá -quien estaba encabezando un comité por los incendios forestales-, y a la negativa -tres veces- de Republicanos para dejar entrar al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, al hemiciclo.

Fallida reforma para extender prórroga

El pasado 26 de enero la Corporación había rechazado una reforma impulsada por el Ejecutivo que permitía prorrogar por 35 días la vigencia de los estados de excepción. Cuatro días después, en el Senado se reingresó un proyecto similar, pero que proponía extender por 30 días la medida. Sin embargo, no alcanzó después los votos necesarios en la Cámara Baja.

En caso de haber sido aprobado alguno de esos proyectos se habría evitado la realización de una sesión especial como la de este jueves y viernes en medio del receso legislativo de los parlamentarios. Considerando ese escenario, y ante la duda de que ausencias de legisladores pudieran afectar la aprobación de la prórroga, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte -entre lunes y martes-, contactó a personeros del oficialismo y la oposición para sondear si estarían presentes en el Congreso y asegurar así la realización de la votación.