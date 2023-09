Consejo Constitucional: presidenta del PS llama al diálogo para “corregir el espíritu del proyecto que se está presentado”

Este martes, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a la redacción del proyecto de nueva Carta Magna que está llevado adelante el Consejo Constitucional, compuesto en su mayoría por miembros del Partido Republicano.

En un punto de prensa, la socialista criticó el rol de la derecha en el Consejo Constitucional, asegurando que “estamos viendo que la derecha es una, que está unida en un texto que no representa a la mayoría de los chilenos y eso nos preocupa porque las posibilidades de que este texto prospere y sea aprobado son cada vez menor”.

En ese sentido, le solicitó a las fuerzas políticas gremialistas “voluntad política de diálogo transversal y que en base a ese diálogo podamos corregir el espíritu del proyecto que se está presentado porque, evidentemente, tiene un trasfondo que atenta contra los derechos de la mujer, contra el Estado social y Democrático de Derecho, que es una de las doce bases y eso no se corrige con una o dos normas o con una lista de ellas, se corrige sentándose en la mesa de dialogar”.

La timonel del PS, además, fue consultada por la reunión que mantuvo el lunes en la tarde en la oficina del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, donde también asistieron los expertos Máximo Pavez (UDI) y Juan José Ossa (RN), para abordar sus reparos en torno al proceso constituyente.

Al respecto, Vodanovic precisó que “más que una reunión fue un encuentro para hacer un diagnostico y creo que estamos lejos de poder arribar acuerdos, porque la verdad esto no se trata de una lista de temas para entregar y que sean corregidos, esto va mucho mas allá y tiene un sentido profundo, cómo se buscan los acuerdos dentro de la diversidad de un país, cuando se pretenden imponer las mayorías circunstanciales y solo a partir de eso construir un texto constitucional las posibilidades de éxito son pocas”.

Además, la parlamentaria reiteró que el PS no tiene “ningún plan B” respecto al proceso constitucional. “Estamos apoyando este proceso con el cual tenemos profundas diferencias por cierto, pero eso no quiere decir que a mitad de camino vayamos a bajar los brazos, por el contrario, vamos a continuar dialogando y buscando las instancias que permitan que este texto propuesto sea representativo de la sociedad chilena y no de un grupo minoritario de ella”.