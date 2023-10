Consejo no acepta observaciones de expertos en normas controversiales y activa la comisión mixta

Durante este lunes el Consejo Constitucional visó las observaciones que la Comisión Experta hizo a su borrador de nueva Constitución. Las indicaciones podían ser aprobadas con 30 votos y rechazadas con 33, las que no consiguieran esos apoyos, pasarían a ser resueltas en una comisión mixta integrada por seis consejeros y seis comisionados.

A eso de las 10.44 de la mañana, el órgano redactor dio inicio a una nueva sesión plenaria, esta vez para votar las observaciones realizadas por la Comisión Experta. Durante la mañana destinaron cerca de tres horas para debatir las enmiendas. Las intervenciones de los consejeros elevaron el tono de la discusión, justo en un momento en que el proceso constitucional se acerca a su recta final.

“Hay cuestiones que se han corregido evidentemente, pero que no son sustantivas porque el texto, su estructura principal, es excluyente, dogmática y sectaria (...) Quiero recordar, a propósito de mayorías y de responsabilidades, que fue precisamente José Antonio Kast, quien ha estado constantemente monitoreando la conducta de sus consejeros, incluyendo a Chile Vamos. Hoy día quiero hacer un llamado para que los consejeros de la derecha se liberen de ese monitoreo y actúen en conciencia”, exclamó el delegado de la bancada PS, Alejandro Köhler.

Las palabras del consejero PS fueron respondidas duramente por otro de los delegados presentes en el Consejo. “Ante tanta injustas acusaciones de la izquierda en que nosotros nos habríamos cerrado a acuerdos no puedo callar. Tan injustas como la acusación de consejeros del Partido Socialista sobre un supuesto monitoreo de un líder de otro partido a la bancada de la UDI. Impresentable. El único partido que ha sido monitoreado por alguien acá es el socialista, más que monitoreado, acarreado por el Partido Comunista”, replicó Arturo Phillips (Ind-UDI).

Los comisionados también fueron protagonistas de las intervenciones en el pleno y realizaron duras declaraciones apuntando sus dardos al sector contrario. “Parece que la tarea fue hecha a última hora como las enmiendas de las cuatro de la mañana. El anhelo por cerrar el tema constitucional pareciera ser el anhelo de un estudiante cansado, que quiere salir rápido de su disertación sin estudiar, viendo si un golpe de suerte lo salva. ¿Eso les importa Chile? La Constitución está mala”, manifestó el experto PS Gabriel Osorio.

Más tarde, su par de la UDI Natalia González declaró que “me llama la atención que en muchos de los discursos se ha dicho que la Constitución que se está gestando acá es una mala Constitución, llena de horrores, incluso algunos ya han anticipado que votarán Rechazo (...) No veo que en esta Constitución no estén reflejados (la izquierda). Los llamo encarecidamente a bajarle el volumen a la crítica y a reconocer que el texto que están aprobando ustedes, con ustedes incluidos, es un trabajo serio y riguroso como lo dijo la Comisión de Venecia”.

En tanto, el consejero Alihuen Antileo, el único representante de los pueblos indígenas, recomendó a los pueblos originarios rechazar el texto. “No hemos llegado a los acuerdos que pensábamos que íbamos a llegar. Básicamente era ampliar los derechos de los pueblos indígenas y avanzar hacia un Estado social. No se avanzó en ese ámbito y, por lo tanto, no puedo sino recomendar a los pueblos indígenas de Arica a Punta Arenas de que esta propuesta constitucional que va a emanar en las próximas semanas no debe ser aprobada. Recomiendo que esta propuesta sea rechazada por los indígenas de Chile, ya que no nos incluye”, señaló Antileo.

La decisión del pleno

Durante la tarde el pleno del Consejo votó una por una las 210 observaciones de la Comisión Experta. Al cierre de esta edición, los consejeros optaron por enviar a la comisión mixta al menos 20 normas vinculadas a temas controversiales.

Los expertos propusieron eliminar cuatro normas emblemáticas que se han tomado el debate público: la que elimina el pago de contribuciones para la vivienda principal; la que consagra la objeción de conciencia personal e institucional; la que crea la hipótesis de “grave amenaza terrorista” para invocar el estado de sitio y la que estipula -entre otras cosas- la expulsión en el menor tiempo posible a los migrantes que hayan ingresado al país por pasos no habilitados. Esas cuatro observaciones serán enviadas a comisión mixta al no alcanzarse los votos para ser ratificadas o rechazadas.

Las propuestas de solución, según fuentes de la derecha, apuntarán a revivir las observaciones que presentaron los comisionados de Chile Vamos en estos temas, pero que no pudieron ser aprobadas por no contar con el apoyo de los expertos de izquierda.

Otra de las enmiendas que pasarán a la comisión mixta es la que propone sustituir un inciso por el siguiente: “El Estado de Chile adopta para su gobierno la república democrática, con separación de poderes y un régimen presidencial. La soberanía reside en el pueblo y se ejerce por este a través de elecciones periódicas, plebiscitos, mecanismos de participación y de las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo, persona, institución o grupo puede atribuirse su ejercicio exclusivo”. Aquí los reparos republicanos apuntan a que se haya sacado la referencia a “el pueblo de Chile”.

La indicación que aborda la norma sobre participación de las mujeres -inspirada en un artículo de la Constitución de Francia- también tendrá que resolverse en la instancia mixta. Esa norma plantea: “La ley asegurará el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres”.

Los comisionados hicieron un cambio en el verbo rector, para dejar el verbo “asegurará”. El Consejo había dejado el verbo “promoverá”, el cual es de menor intensidad que el primero.

El mismo destino, es decir la comisión mixta, tendrá la norma que flexibiliza los límites a la reelección de alcaldes, cores, concejales y gobernadores al permitirles seguir compitiendo por el mismo cargo, pero en otra comuna o región. Respecto de este artículo, que fue apodado por sus detractores como sillita musical o turismo electoral, los expertos propusieron que fuera eliminado del texto.

En las observaciones aceptadas por el pleno, hay dos que destacan de manera especial. La primera es que el pleno del consejo optó por volver a dejar en el artículo primero la cláusula del Estado social. El orden de los incisos en esa norma quedó así: dignidad humana, familia como núcleo de la sociedad, Estado social, autonomía de los cuerpos intermedios, servicialidad del Estado y remoción de obstáculos.

A su vez le dio luz verde a la propuesta para eliminar la norma que hacía mención a la justicia militar. Este artículo había recibido críticas de la Corte Suprema, al no haber quedado bien claro que solo abarcaba a militares y no a civiles.

Los movimientos para integrar la mixta

El reglamento no define cómo se integra la comisión mixta, solo dice que sus miembros serán propuestos por la mesa del Consejo y de la Comisión Experta y contar con el respaldo de 3/5 de ambos plenos. Como el órgano de expertos está empatado, es obvio que sus seis integrantes serán tres de izquierda y tres de derecha.

En el Consejo la situación es distinta. Si la mesa no se pone de acuerdo en cómo elegirlos, el disenso deberá resolverse en la reunión de delegados o en el pleno, instancias en las que la derecha tiene 33 de 50 votos. Todo indica que la alternativa más razonable es que se copie la forma de designación que usa la Cámara, es decir, los cupos se determinan de manera proporcional a los escaños que tiene cada partido.

Eso llevaría a que por el lado del Consejo queden tres republicanos, un UDI, un PS y el último integrante sería sorteado entre la bancada de RD y la de RN-Evópoli. En el escenario más conservador para la derecha, serían cuatro consejeros de oposición. En el escenario más generoso se quedan con cinco de los seis cupos. Por lo tanto, la derecha tiene asegurado el control de los 3/5 de la comisión mixta para hacer las modificaciones que estime necesarias, ya sea con siete u ocho puestos de un total de 12, en la última instancia del proceso constitucional. Este martes debería un pleno en ambos órganos para confirmar los nombres.