Contralor tras reunión con Boric asegura que revisará oficio sobre designación de diputado Monsalve (PS): “Es una situación nueva y se dictaminará sobre lo que se esté planteando”

Durante la mañana de este último día de enero el Presidente electo, Gabriel Boric, concretó una reunión protocolar con el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez.

Desde el triunfo del frenteamplista en la segunda vuelta del 19 de diciembre -donde se impuso al republicano, José Antonio Kast- el futuro Mandatario ha sostenido una serie de encuentros con distintas figuras del mundo político, instituciones, partidos, entre otros, en la antesala de lo que será el cambio de mando.

En ese marco recibió en la denominada “Moneda Chica” -ubicada en Providencia- al Contralor General, tal como es habitual con los futuros gobiernos.

Tras la cita, Bermúdez sostuvo un punto de prensa donde indicó que si bien al comienzo se trataba de una reunión protocolar, “en realidad fue una reunión de trabajo”.

“Esta es una reunión similar a la que nosotros como Contraloría tuvimos hace cuatro años con el entonces gobierno que estaba asumiendo, por lo tanto, no es una novedad”, aseguró. Sobre los temas que abordaron mencionó que “se trataron distintos problemas y distintos puntos que sobre todo dicen relación con dos cosas: el buen uso de los recursos públicos, y poder mejorar y tener los más altos estándares de integridad pública”.

Por otra parte, el contralor fue consultado respecto a la designación del diputado del Partido Socialista, Manuel Monsalve, como subsecretario del Interior.

El viernes de la semana pasada -28 de enero- tras el primer consejo de gabinete de Boric realizado en la Casona Cavañeral ubicada en Lo Barnechea, la futura ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, confirmó el nombre de cuatro subsecretarios, entre ellos el de Monsalve.

El anuncio fue motivo de análisis en el oficialismo, afirmando que existiría una supuesta “incompatibilidad” en que Monsalve asuma el cargo antes del 11 de marzo -para preparar el cambio de mando- ya que hasta esa fecha se debería desempeñar como diputado. De hecho, la UDI envió un oficio a la Contraloría con el fin de que se pronuncie sobre esta situación.

Al respecto, Bermúdez comenzó diciendo que “es una tradición que el subsecretario del Interior del futuro gobierno asuma unos días antes para poder facilitar la instalación, esa es la situación y sería el cargo que va asumir el diputado Monsalve”.

En cuanto al oficio del gremialismo aseguró: “Nosotros hasta ahora no tenemos ninguna presentación en la Contraloría, no hemos visto ese oficio, pero obviamente que cuando llegue lo vamos a revisar. Esta es una situación que me parece que es nueva y por lo tanto habrá que dictaminar a partir de lo que se esté planteando”.