Convención aprueba en general la creación de Tribunales de los Pueblos Indígenas

Esta mañana la comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional aprobó en general, con 16 votos a favor y tres en contra, la iniciativa popular de norma presentada por Doris Aguilera, presidenta de la comunidad Aymara “Talbatangana”, que propone crear tribunales de los Pueblos Indígenas en el proyecto de nueva Constitución.

Dentro de la propuesta se argumenta que la creación de estos tribunales ayudaría a evitar “juicios injustos” que no consideran la importancia que le dan los pueblos a las costumbres. Además, establece que existiría un tribunal en cada región en que exista territorio indígena.

En concreto, cada tribunal de los Pueblos Indígenas estaría integrado por cinco miembros: un juez y una jueza de Corte de Apelaciones, que como requisito deben tener “especialización en derechos de los pueblos indígenas”. También integrarían el órgano una mujer y un hombre expertos e indígenas de la respectiva región, “con conocimiento de la cosmovisión de los pueblos”, y un o una profesional con experiencia en diálogo intercultural.

La iniciativa fue aprobada por los convencionales Daniel Bravo (exLista del Pueblo), Ruggero Cozzi (Vamos por Chile), Andrés Cruz (CS), Mauricio Daza (INN), Hugo Gutiérrez (Chile Digno), Vanessa Hoppe (MSC), Luis Jiménez (Pueblo Aymara), Patricia Labra (Vamos por Chile), Tomás Laibe (CS), Natividad Llanquileo (Pueblo Mapuche), Rodrigo Logan (Colectivo del Apruebo), Manuela Royo (MSC), Daniel Stingo (FA), Christian Viera (FA), Íngrid Villena (Exlista del Pueblo) y Manuel Woldarsky (Exlista del Pueblo).

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Viera (FA), quien es uno de los coordinadores de la comisión, explicó a La Tercera qué votó a favor porque la propuesta entra en sintonía y es complementaria con el proyecto de pluralismo jurídico que votaron la semana pasada, que abordan la justicia intercultural. “Soy un convencido de la necesidad de crear una jurisdicción indígena especial”, señaló.

Además, Viera (FA) enfatizó que se trata de una aprobación en general. “No se ha aprobado nada en definitiva, simplemente se aprobó en general la idea de discutir sobre ese punto. Solo la votación en particular es la que define en concreto lo que estamos decidiendo”. Como la iniciativa fue aprobada, se podrán presentar indicaciones sobre ella. Una vez que se resuelvan, y desde el 15 de febrero, la propuesta podrá llegar al pleno para ser votada por dos tercios.

Sobre los resultados de la votación, el convencional Laibe (CS), quien es uno de los vicepresidentes adjuntos de la mesa directiva de la Convención, afirmó que existe consenso dentro de la comisión respecto a la necesidad de consagrar el pluralismo jurídico y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el proyecto de nueva Constitución.

“Esta es una parte importante de la consagración de un Chile plurinacional. Hoy hemos votado a favor de una propuesta de iniciativa indígena que precisamente lo que hace es reconocer este derecho indígena y crear tribunales especiales para someterse a esa jurisdicción”, explicó Laibe (CS). En tanto, los convencionales Carol Bown (Vamos por Chile), Ruth Hurtado (Vamos por Chile) y Luis Mayol (Vamos por Chile) se opusieron a la iniciativa.

Hurtado (Vamos por Chile) aclaró que ella votó en contra porque, según explicó, su creación atentaría en contra del principio de igualdad ante la ley. “Tiene que haber un sistema de justicia único. Nuestro Código Civil hoy día no hace distinción entre los seres humanos”, justificó.

La convencional argumentó: “No me parece que haya impunidad respecto de quienes dicen practicar o ejercer ciertas actividades y que de alguna manera estén justificados en una costumbre. Creo que hoy día no estamos para tener un sistema de justicia que privilegie a unos pocos”. “Si empezamos a justificar ciertos hechos que son criminales o son delictuales y ponemos como eximente de responsabilidad penal la costumbre, estaríamos cayendo en una impunidad gigante”, dijo Hurtado (Vamos por Chile).

Durante la jornada la comisión también aprobó, con 12 votos a favor y siete en contra, una iniciativa referida a pluralismo jurídico, sistemas normativos y derecho propio indígena, que pretende reconocer la diversidad de sistemas de normativos indígenas. De esta forma, por ejemplo, el pueblo mapuche administraría su propio sistema de justicia y aplicaría derecho propio, a través de normas y procedimientos tradicionales.

Junto con valorar ambas normas aprobadas, el convencional Luis Jiménez (Pueblo Aymara), explicó que esta última es importante debido a que “reconoce la justicia, la jurisdicción indígena dentro de los territorios, justicia que vive en la memoria de los abuelos y se practica en los territorios”.